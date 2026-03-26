Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

Las rutas serán habilitadas durante el feriado largo de Semana Santa | Composición LR / MTC

Las rutas serán habilitadas durante el feriado largo de Semana Santa | Composición LR / MTC

La Semana Santa en el Perú se aproxima y, con ella, los días de descanso que muchas familias aprovechan para relajarse, salir de la rutina y viajar fuera de la ciudad. Para este 2026, los feriados nacionales serán el jueves 2 y viernes 3 de abril, fechas a las que se sumarán el sábado 4 y domingo 5, conformando un fin de semana largo.

Dado el mayor tránsito vehicular que se registra por este periodo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central que permitirán mantener la conectividad entre la costa y la sierra central y, a su vez, reducir la congestión en este importante trayecto.

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¿Cuáles son las vías alternas a la Carretera Central por Semana Santa?

De acuerdo con el sector, los usuarios podrán optar por los siguientes recorridos:

Ruta 1: Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo

(Para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes)

Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo (Para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes) Ruta 2: Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco

(Solo livianos)

Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (Solo livianos) Ruta 3: Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco

(Para livianos y pesados hasta 3 ejes)

Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (Para livianos y pesados hasta 3 ejes) Ruta 4: Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo

(Para livianos y pesados hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos)

Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo (Para livianos y pesados hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos) Ruta 5: Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo

(Para livianos y pesados hasta 2 ejes)

Las cinco vías alternativas a la Carretera Central

Las camiones no podrán circular en determinados horarios y lugares

El MTC también dispuso la restricción temporal del tránsito de unidades de carga pesada en la Carretera Central durante estas fechas. La medida aplicará para unidades con más de 3,5 toneladas de peso bruto vehicular, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado de Pucará).

Según la Resolución Ministerial N.° 008-2026-MTC/18, la limitación regirá en dos periodos clave: desde las 8.00 p. m. del miércoles 1 de abril hasta las 8.00 a. m. del jueves 2 de abril, y el domingo 5 de abril desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

¿En qué casos no aplica la restricción de tránsito en la Carretera Central?

Esta disposición no alcanzará a los medios de transporte de emergencia, como unidades policiales, ambulancias, compañías de bomberos, grúas, ni a aquellos destinados al transporte de ayuda humanitaria o a labores de liberación y habilitación de vías.

De igual forma, la entidad recomienda a los usuarios consultar el Visor de Emergencias Viales del MTC para verificar en tiempo real el estado de las carreteras y posibles restricciones antes de emprender su viaje.

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