Un accidente de tránsito de gran magnitud se registró en el kilómetro 5+850 del tramo La Oroya-Pasco de la Carretera Central, en el que la colisión de tres vehículos dejó como saldo 10 personas heridas de diversa gravedad. El hecho generó la movilización de efectivos de la Policía de Carreteras y personal de salud, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

El siniestro involucró a una camioneta SUV, un automóvil y un camión que remolcaba un volquete. A pesar de la violencia del impacto y los severos daños materiales, no se reportaron víctimas fatales en el lugar, aunque varios de los ocupantes permanecen en estado delicado.

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Accidente en la Carretera Central

De acuerdo con las primeras informaciones, la camioneta SUV terminó fuera de la vía, en una cuneta con dirección a La Oroya. En tanto, el automóvil quedó atravesado sobre su carril en sentido hacia Tarma, mientras que el camión de carga pesada permaneció en su carril, aunque con daños estructurales visibles.

El reporte médico indica que varios ocupantes de los vehículos menores presentan lesiones de consideración. Entre ellos, Juan Berna Domínguez y Rubios Berna Domínguez sufrieron fracturas de fémur, por lo que fueron trasladados de urgencia hacia la ciudad de Huancayo para recibir atención especializada.

Otros heridos, incluidos los conductores de las unidades ligeras, permanecen bajo observación en el hospital de EsSalud de La Oroya, con diagnósticos de traumatismos abdominales y contusiones torácicas.

Investigación en curso

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Como parte de los protocolos legales, el conductor del vehículo de carga pesada fue detenido mientras se desarrollan las investigaciones. Será el informe técnico de la Policía Nacional y del SIAT el que determine las responsabilidades finales en este caso.

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