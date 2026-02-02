Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Inés Ruiz Alvarado es la autora de un libro de investigación titulado Pájaros de medianoche. Las esterilizaciones forzadas en el Perú de Alberto Fujimori y la lucha de sus víctimas por ser reivindicadas (2021). Pero igualmente es la directora del documental Yo soy el bosque. En este proyecto sigue presente la preocupación del mencionado libro: la situación de las mujeres, pero ahora enfocado en la Amazonía y la lucha de ellas por mantener vigente su legado cultural. Para tal propósito, la directora realizó un trabajo de campo casi de tres años en Puerto Maldonado, específicamente con la comunidad Ese’Eja (gente verdadera).

“En los últimos años me he dedicado a pensar la relación de las mujeres dentro de un espacio comunitario y de los liderazgos que adoptan a partir de las amenazas. Trabajé, además, muchos años con las mujeres que fueron esterilizadas durante el régimen fujimorista. Siempre he mirado la Amazonía con cierta distancia. Por un lado, me parece un territorio maravilloso, pero también me parece un espacio peligroso. Empecé a leer muchísimo, a investigar sobre todas estas comunidades amazónicas que se estaban viendo en peligro a causa de la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. Quise entender un poco más cómo se estaban organizando las mujeres. Y ahí fue cuando conocí en la comunidad de Infierno a Marisela, la protagonista del documental”, declara para La República Inés Ruiz Alvarado.

Es precisamente mediante las caminatas que la directora realizaba con Marisela que decide titular su documental Yo soy el bosque. En este sentido, hay que subrayar la calidad del sonido ambiental (la cadencia de los pasos sobre la hierba, saber). A ello, añadamos los tramos animados del documental, que fueron hechos por los niños y la comunidad para narrar el mito de los eyamitekuas, mediante el cual se nos brinda una aproximación sobre cómo se creó el pueblo Ese’Eja. La memoria oral indica que los ese’eja estaban en el Cielo, pero algunos decidieron bajar a la Tierra, lo cual significó un acto de desobediencia.

Yo soy el bosque, proyecto que sigue su camino desde 2024, no cae en la denuncia, aunque sea un documental que, indefectiblemente, denuncia. “Las problemáticas de estas comunidades están, pero lo que quisimos reflejar era la vida comunitaria y en ella son las mujeres las que están llevando el liderazgo. Pero esta vida comunitaria eventualmente puede desaparecer por las amenazas. El relato de Marisela es acompañado por el de la niña Yasuri, quien nos revela que hay un futuro, porque no es la única niña convencida de la riqueza de la tradición cultural de su pueblo, pese a que muchos jóvenes están migrando a las ciudades”.

Mujeres de la comunidad Ese’Eja. Imagen: Difusión.

Mujeres trabajando y guiando a su comunidad. Yo soy el bosque refleja la dignidad de las mujeres. En este orden de cosas, resulta imposible no tener en cuenta una tragedia documentada por La República en 2024 sobre cientos de niñas violadas, de las cuales muchas pertenecen a la provincia de Condorcanqui de Amazonas. Esta tragedia ha desatado muchos suicidios. Al respecto, Ruiz Alvarado señala: “Este asunto de los suicidios fue lo que también me llevó a hacer este documental. Esta es una comunidad muy pequeña de 800 o 900 personas y ha habido casos de intentos de suicidio. Documentales como este nos ayudan a no olvidar estas tragedias. He presentado este documental en el extranjero y el público se sorprende de lo valientes que son estas mujeres. Hoy en día vivimos una oscuridad en Perú y hay que crear incidencia política”, enfatiza la directora.

La directora agrega: “Nuestro futuro está en la Amazonía, en donde están los recursos y, sin embargo, la estamos destruyendo. Estas personas son las que tratan de defender sus recursos, que son los recursos de todos. Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle".

La ruta de Yo soy el bosque

Este trabajo de Ruiz Alvarado, como hemos indicado, proyecta calidad visual y denuncia. En los espacios en los que se ha presentado, como en las Islas Baleares, ha suscitado discusión. A ello, consignemos que en estos últimos días Ruiz Alvarado está ofreciendo charlas en Reino Unido sobre las mujeres de la Amazonía, este documental y la edición en proceso de la traducción al inglés de Pájaros de medianoche por la Liverpool University Press. Pero extraña que el documental no esté presente en festivales. Este es un trabajo que debe ser visto por la mayor cantidad de gente posible.

Inés Ruiz Alvarado: "He presentado este documental en el extranjero y el público se sorprende de lo valientes que son estas mujeres". Foto: Difusión.

La investigadora no se calla: “Mucha gente no lo sabe, pero presentar un documental a un festival tiene un costo. En muchos casos hay que pagar. Si eres seleccionado para un festival, es un gran logro. Has pagado y has sido seleccionado. En el 90 por ciento de festivales tienes que pagar. Espero mover el documental en algunos festivales en el futuro. Pero me interesa más que llegue a las comunidades amazónicas. En Infierno lo he presentado dos veces y ha gustado bastante. Me quedo con una de las frases de una de las mujeres del documental. “Inés, nos has retratado tal cual somos”. Eso, para mí, fue muy valioso. No me gusta la palabra empoderamiento, pero eso es lo que refleja el documental”.