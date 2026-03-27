El patio del Instituto Obispo Silva Lezaeta fue escenario de un nuevo crimen en Chile. Un estudiante de 18 años mató con un arma blanca a una auxiliar de 59 años y dejó a cuatro personas heridas tras iniciar una riña con otros alumnos. El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Calama.

Después de ser alertados, los carabineros llegaron de inmediato al colegio católico, detuvieron al implicado e incautaron armas cortantes y gas pimienta. Luego, trasladaron al joven a la 1.ª Comisaría, donde realizaron las diligencias correspondientes. El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

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Asesinato en colegio católico de Chile

El gobierno de José Antonio Kast informó que entre los afectados hay tres estudiantes de 15 años y una inspectora que, según detalló el Ministerio de Seguridad Pública, está "en una situación grave". Todos fueron trasladados al Hospital Carlos Cisternas.

Aunque las autoridades siguen investigando los motivos del ataque que terminó con la vida de María Victoria Reyes, el Ejecutivo ya presentó querellas para que se haga efectiva la responsabilidad penal del detenido por homicidio consumado y frustrado.

En ese sentido, la ministra Trinidad Steinert destacó la necesidad de fortalecer la seguridad en los colegios y anunció la pronta promulgación de una ley que busca instalar detectores de metales en los centros educativos. Indicó que la medida busca prevenir el ingreso de armas blancas y objetos peligrosos.

Reacciones oficiales tras crimen en escuela

La administración de Kast informó que la Superintendencia de Educación inició una investigación de oficio con el fin de esclarecer las circunstancias del caso. "Asimismo, se estableció coordinación con la Oficina Local de la Niñez para asegurar un abordaje integral y oportuno que permita activar los apoyos institucionales necesarios y responder a las urgencias del caso", sostuvo el Ministerio de Educación en un comunicado.

El diputado Sergio Bobadilla advirtió que el episodio "es una señal brutal de que Chile ha fracasado en brindar seguridad al interior de los establecimientos educacionales". Incluso hizo un llamado al gobierno a actuar con responsabilidad en beneficio de estudiantes, profesores y comunidades escolares.

A los cuestionamientos se sumó el parlamentario Sebastián Videla, quien calificó el hecho como de "extrema gravedad". Tras el incidente, se suspendieron las clases en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.