Trabajadores pierden S/40.000 que habían sacado del banco tras olvidar morral con dinero en restaurante de Trujillo

Los afectados piden la devolución del dinero ya que es de la empresa para la que trabajan. | Foto: ATV

Los afectados piden la devolución del dinero ya que es de la empresa para la que trabajan. | Foto: ATV

Unos trabajadores sacaron S/40.000 del banco y luego fueron a un restaurante para almorzar. En un descuido, olvidaron el morral donde estaba el dinero. El hecho ocurrió en Trujillo y dejó a los empleados en una situación complicada, ya que el monto estaba destinado a pagos de la empresa en donde laboran.

Minutos después de retirarse, una familia ocupó la misma mesa donde había quedado el bolso. En ese momento, según las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los integrantes revisó el contenido y encontró el efectivo, lo que desencadenó una serie de acciones que son materia de investigación.

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Cámaras registran cómo se llevan el dinero en restaurante de Trujillo

‘Al rato nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado el bolso y regresamos. Pedimos las cámaras del restaurante y nos dijeron que llegó una señora con su familia. Se sentaron y en el video incluso sale cuando la mujer abre el morral, ve que hay dinero y comienzan a pasarlo por debajo de la mesa’, manifestó la empleada de la empresa a ATV Noticias.

De acuerdo con el registro audiovisual, instantes después uno de los acompañantes se acercó al mostrador con el propósito de solicitar comida y llevárselo a su domicilio. Incluso, pidió apoyo a un trabajador del local y trasladar las bolsas hasta su vehículo, lo que habría facilitado su salida sin levantar sospechas.

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Trabajadores piden devolución de los S/40.000 y presentan denuncia

Tras lo ocurrido, las personas afectadas acudieron a las autoridades para formalizar la denuncia y solicitar que se identifique a las personas involucradas. El monto, según explicaron, no les pertenece directamente, sino que forma parte de sus responsabilidades laborales.

‘Ahora estamos buscando que se identifique a esas personas porque el dinero es necesario. Aparte, solo somos trabajadores de la empresa. Es una cantidad considerable, son 40.000 soles que ellos deberían entregarlos. Eso se les pide, que voluntariamente se acerquen a devolverlo’, añadió la trabajadora.