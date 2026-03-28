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Sociedad

El sobreviviente: la vida de un odontólogo después de recibir cuatro balazos

Dennis López Borbor, vive de milagro pese a ser acribillado en su consultorio de Independencia por Nicolás Olivera Arteaga, quien fue capturado por la División de Homicidios y terminó confesando que “lo hizo por celos”.

Autor de los disparos confiesa el atentado contra el odontólogo.
Autor de los disparos confiesa el atentado contra el odontólogo.

El día que salió del penal de Chincha, luego de cumplir una condena por robo agravado y otros delitos, Nicolás Manuel Olivera Arteaga, de 28 años, ya lo tenía todo planificado: matar al odontólogo que, supuestamente, cortejaba a su enamorada. A pesar de que recibió cuatro disparos, la víctima logró sobrevivir.

Ahora detenido, Olivera Arteaga confesó haber disparado contra el profesional dentro de su consultorio, ubicado en la calle Mayta Cápac N° 114, en el sector Tahuantinsuyo, distrito de Independencia. Ocurrió el pasado 8 de octubre de 2025

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El atentado había sido planificado. Para ello, se hizo pasar por paciente, proporcionó un nombre falso e incluso pagó S/80 por la consulta a través del aplicativo Yape.

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Antes había adquirido un arma de fuego por mil soles.

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Ese día salió en la motocicleta de su cuñado. Le dijo que lo prestara pues iba a salir con una amiga. El supuesto paciente, estando en el consultorio del segundo piso, le descerrajó tres disparos a Dennis Giancarlo López Borbor, de 29 años. Creyéndolo muerto, salió a la calle y huyó en la moto lineal que previamente dejó estacionada en el frontis del inmueble.

El odontólogo, gravemente herido, fue auxiliado por sus familiares y conducido a la clínica Jesús del Norte.

Tras cinco meses de investigaciones, agentes de la División de Homicidios capturaron al confeso autor del crimen.

El coronel Carlos Morales, jefe de esa unidad, detalló que se ha establecido técnica y científicamente que es la misma persona captada en los videos registrados por las cámaras del lugar.

Los investigadores explicaron que el vehículo utilizado en el crimen mantenía las mismas características que la unidad incautada al investigado.

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Para las autoridades, este sujeto sería integrante de la banda criminal Los Mikys del Ermitaño. El hombre cuenta con antecedentes por robo agravado.

Tania Bermeo, esposa del odontólogo, confirmó que ese día el delincuente se hizo pasar por un paciente y pidió todo el peso de la ley.

Efectivamente, cuando el hampón saludó al profesional dentro del local le disparó cinco veces, cuatro de las balas le impactaron en la cabeza, tórax y la pierna derecha. “Está vivo de milagro”, indica Tania

 “En realidad, el día del atentado, lo indujeron al coma, estuvo con ventilador mecánico. Tenía dos balas alojadas en la cabeza, una en el tórax y otra en la pierna”, recordó la esposa del odontólogo. “Ese hombre ha frustrado la vida de un hombre honesto. Pedimos justicia y que se le aplique una dura condena”, manifestó. 

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