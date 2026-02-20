Banda ‘La Nueva Federación’ asesinó a dos transportistas en el Cercado de Lima

Mediante dos diligencias de allanamiento, la Policía desarticuló un grupo de delincuencia común organizada, dedicados a la extorsión y al sicariato. ‘Los Nocturnos’ serían el brazo armado de la organización criminal ‘La Nueva Federación’ que viene causando zozobra en Lima Metropolitana y Callao.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dos de los detenidos serían autores de dos asesinatos cometidos este año contra transportistas.

El oficial explicó que“las acciones operativas y de vigilancia permitieron la captura en flagrancia” de estos temibles hampones.

Además, los implicados no solo deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio sino por delito contra la salud pública en la modalidad de fabricación, suministro, tenencia o comercialización de armas, municiones, explosivos o materiales peligrosos.

Los detenidos Gerardo José Colina Figueroa (25) y Jhoan Honorio Silva Silva (24), ambos de nacionalidad venezolana, pertenecerían a esta estructura desarticulada que se autodenomina ‘La Nueva Federación’, responsable de extorsiones a distintas empresas de transporte.

Ambos fueron detenidos en el jirón Acomayo 242, Cercado de Lima, donde se encontró una granada de guerra tipo piña, 9 municiones calibre 9 milímetros, cinco teléfonos celulares, dos vehículos menores uno con placa 9002-AC y el otro sin matrícula. Ambas unidades, además de un casco, tendrían relación con diversos hechos criminales.

En la segunda intervención ejecutada en la avenida El Trabajo 436, Cercado de Lima se incautó dos artefactos explosivos, dos teléfonos celulares, un tapabarro de moto y un polo usado de uno de los atentados.

De acuerdo a las investigaciones el 4 de enero último en el jirón Manoa 353, jurisdicción de la comisaría de Chacra Colorada, se halló un cuerpo sin vida en el interior de una mototaxi de la empresa Pioneros de Breña, donde se encontró una hoja bond con mensaje extorsivo.

Luego, el 16 de enero, en el jirón Loreto 423, Breña, una mototaxi de la empresa Pioneros de Breña sufrió un atentado tras recibir disparos desde una moto lineal, dejando un mensaje extorsivo.

Asimismo, el 17 de febrero último, en la avenida Morales Duárez 1301, jurisdicción de la comisaría de Conde de la Vega, se halló en el interior de un vehículo de servicio público a una persona de sexo masculino herido por proyectil de arma de fuego, quien posteriormente falleció. En este caso los asesinos usaron una moto lineal tras realizar amenazas extorsivas.

La víctima, en este caso, fue identificada como Misael Alfredo Romero Muñoz (30), quien conducía su unidad por la avenida Morales Duárez, a la altura de la cuadra 12, cuando fue atacado por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Los investigadores lograron identificar que los casos antes mencionados están relacionados con los mismos delincuentes comunes quienes dejaron el mismo número extorsivo para que se comuniquen, utilizando también el mismo vehículo menor y misma arma de fuego para cometer los delitos de extorsión y sicariato.

Según el general Revoredo, esto fue corroborado por las pericias de ley en la homologación de casquillos.

Cabe mencionar que los detenidos, que son de nacionalidad venezolana, habrían ingresado al Perú de forma irregular ya que no figuran en los registros de Migraciones.