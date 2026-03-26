Efectivos de la Policía Nacional presumen que los ataques estarían relacionados con el cobro de cupos. | Composición LR | Cortesía

Efectivos de la Policía Nacional presumen que los ataques estarían relacionados con el cobro de cupos. | Composición LR | Cortesía

La región La Libertad volvió a ser escenario de dos atentados con explosivos que afectaron a una mueblería y a una tienda de abarrotes de Mass en las provincias de Trujillo y Ascope, respectivamente. Los hechos ocurrieron durante la madrugada.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a sujetos desconocidos llegando a los lugares afectados para activar los artefactos explosivos. Según los vecinos, el local de abarrotes había sido inaugurado recientemente.

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Dos atentados con explosivos en La Libertad

El primer atentado se produjo alrededor de las 12.04 a. m. del jueves 26 de marzo en la cuadra 17 de la avenida España, en el centro histórico. En ese lugar, los hampones colocaron un artefacto explosivo en la mueblería M20, que segundos después detonó y provocó daños en el local y en viviendas aledañas.

Daños en la mueblería del centro de histórico de Trujillo

Tras el hecho, agentes de la Policía y personal de serenazgo acudieron al lugar para acordonar la zona, iniciar las investigaciones correspondientes y ubicar a los responsables.

Horas después, pasadas las 2.00 a. m., un sujeto arrojó una carga explosiva contra la tienda Mass, ubicada en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según las imágenes de vigilancia, se aprecia que un joven llega al local, lanza el explosivo contra la fachada y luego huye con rumbo desconocido. Las autoridades presumen que estos ataques estarían relacionados con el cobro de cupos.

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