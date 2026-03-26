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Trujillo: extorsionadores exigen S/10.000 a comerciante de mercado para no atentar contra su vida

La víctima recibió varios mensajes y videos extorsivos donde le dicen que la están vigilando. Otros comerciantes temen correr la misma suerte, mientras tanto la Policía investiga el caso.

Mensajes extorsivos muestran videos de explosivos y armas. Foto: composición LR.
Mensajes extorsivos muestran videos de explosivos y armas. Foto: composición LR.

Una comerciante de abarrotes del mercado Unión y Progreso, distrito de Alto Trujillo, provincia Trujillo, vive un vía crucis tras ser amenazada por extorsionadores mediante WhatsApp. En los mensajes, le exigen la suma de S/10.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Según información policial, la madre de familia, B. H., recibió varios mensajes y videos en su teléfono móvil. En la comunicación, los delincuentes le advierten que la están vigilando y le amenazan con videos en que le dicen que le colocarán granadas o explosivos si no paga la fuerte suma de dinero.

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“Te damos 24 horas para que pagues. Aquí pagas porque pagas. Plata o plomo”, se escucha decir a uno de los facinerosos, quienes serían parte de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en los distritos de El Porvenir y Alto Trujillo.

Temor entre otros comerciantes

Uno de los comerciantes del centro de abastos afirmó que los hampones vienen amenazando a su víctima desde hace varios días y teme que puedan atacar el puesto de la madre de familia, lo cual podría afectar a otros puestos del mercado. Por ello, solicita mayor presencia policial en la zona.

La Policía inició con las diligencias de ley para dar con el o los responsables de las amenazas extorsivas.

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