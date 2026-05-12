Es falso que el Colegio de Ingenieros del Perú haya advertido fallas en el sistema digital de conteo de votos de la ONPE: institución negó atribución en un comunicado

LO FALSO:

El Colegio de Ingenieros del Perú advirtió fallas en el sistema digital de conteo de votos de la ONPE.

LO VERDADERO:

El CIP rechazó la autenticidad del supuesto documento difundido en redes.

Toda posición institucional de esta entidad se difunde solo a través de sus canales oficiales.

En redes sociales circularon diversas publicaciones que aseguran que el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), mediante su Subcomisión de Ciberseguridad, habría advertido sobre supuestas deficiencias en el sistema digital utilizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las Elecciones Generales de 2026. Sin embargo, la propia institución desmintió dicha información mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el documento viralizado no forma parte de un pronunciamiento institucional ni ha sido aprobado por su Consejo Nacional. Hasta el momento, la publicación con más tráfico cuenta con 1.200 reacciones, cerca de 200 comentarios y más de 300 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes. Foto: Facebook

Contenido del documento difundido en redes

Una publicación viral en Facebook sostiene que un presunto informe de opinión técnica del CIP fue entregado el 27 de abril e incluía varias observaciones al sistema electoral administrado por la ONPE. Según el documento, el organismo electoral habría realizado el conteo oficial de votos mediante plataformas digitales encargadas de la transmisión, el procesamiento y la publicación de resultados.

En ese contexto, se afirmó que se detectaron deficiencias técnicas que comprometían la integridad del conteo digital, lo que habría obligado a recurrir al conteo manual para evitar la interrupción del proceso electoral.

Supuesto comunicado atribuido al CIP. Foto: Facebook

El texto también señalaba presuntas fallas en el funcionamiento del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), debido a que los miembros de mesa no contaban con las contraseñas necesarias para acceder a los equipos. A partir de ello, se aseguraba que la ONPE dejaría de utilizar esta herramienta en una eventual segunda vuelta.

Frente a ese escenario, el documento sostenía que el CIP recomendaba permitir una auditoría técnica independiente a cargo de especialistas del propio Colegio de Abogados del Perú y de otros organismos reconocidos.

Pronunciamiento oficial del CIP

El Colegio de Ingenieros del Perú rechazó la autenticidad del documento y negó haber emitido un comunicado sobre supuestas fallas en el sistema de conteo de votos de la ONPE. A través de sus canales oficiales, la institución aclaró que el material difundido en redes sociales no cuenta con la aprobación de su Consejo Nacional y, por tanto, no representa una posición institucional bajo ninguna circunstancia.

Además, el gremio advirtió que la difusión de documentos no validados oficialmente genera desinformación y confusión entre la ciudadanía. Finalmente, recordó que sus únicos canales válidos de comunicación son sus plataformas oficiales, por lo que cualquier contenido que no haya sido publicado por esas vías no debe ser considerado como un pronunciamiento del CIP.

Pronunciamiento oficial del CIP. Foto: CIP

Conclusión

Una publicación viral difundió un supuesto informe técnico del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que denunciaba fallas en el sistema electoral de la ONPE, deficiencias en el conteo digital de votos y problemas en el sistema STAE, además de recomendar una auditoría independiente. Sin embargo, el CIP desmintió la autenticidad del documento, aclaró que no fue aprobado por su Consejo Nacional ni representa una posición institucional, y advirtió que la difusión de contenidos no validados oficialmente genera desinformación y confusión entre la ciudadanía.

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