Sociedad

Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de periodista Gonzalo Núñez sobre desempeño deportivo de jugadores: “Vulneran la dignidad humana”

Entidad anunció que oficiará a la Fiscalía para actúe conforme a la ley que sanciona los actos de discriminación. En tanto, el club Alianza Lima exige una rectificación y disculpas públicas por los comentarios que afectan directamente a su futbolista Eryc Castillo.

Ministerio de Cultura rechazó comentarios racistas de periodista deportivo
Ministerio de Cultura rechazó comentarios racistas de periodista deportivo

El Ministerio de Cultura (Mincul) expresó su rechazo a las "expresiones racistas" difundidas el 12 de febrero por el periodista deportivo Gonzalo Núñez durante el programa Exitosa Deportes. En medio de un debate sobre el penal errado por el futbolista de Alianza Lima, Eryc Castillo, en su último partido frente a 2 de mayo, Núñez atribuyó el error al color de piel del jugador basándose en un supuesto estudio para justificar sus afirmaciones.

Para el organismo, estas expresiones "constituyen un acto de discriminación étnico-racial, vulneran la dignidad humana, la identidad étnica y cultural afrodescendiente, así como el principio constitucional de igualdad y no discriminación". Además, señalan que el uso de estereotipos raciales en espacios mediáticos no solo afecta a la persona directamente aludida, sino que "refuerza perjuicios que perpetúan la exclusión y la desigualdad estructural contra grupos históricamente discriminados".

Anuncian medidas

Ante esta situación, el Mincul anunció que, a través de su Procuraduría Pública, oficiará al Ministerio Público sobre el hecho para que se actúe conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación e incitación a la discriminación.

Asimismo, exhortan a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a evaluar los hechos e iniciar el procedimiento de investigación y sanción previsto en el Pacto de Autorregulación y su Código de Ética.

Comunicado del Ministerio de Cultura

Comunicado del Ministerio de Cultura

Exigen rectificación

Por su parte, el club Alianza Lima emitió un comunicado rechazando las declaraciones del periodista deportivo y afirmando que no solo vulneran la dignidad del futbolista, "sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión".

Debido a ello, exigen la "rectificación pública e inmediata" de estas expresiones, así como las disculpas correspondientes al jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por los comentarios que calificaron de "inaceptables" porque "perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación".

Comunicado de Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima

