Diversas organizaciones lanzan campaña en el Día Internacional de la Mujer, buscando formalizar el trabajo del hogar en Perú. | composición LR

En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones presentaron una iniciativa que busca promover la formalización del trabajo del hogar y recordar a quienes emplean la obligación de respetar los derechos laborales. Su objetivo es fomentar la formalización mediante contratos escritos, lo que permitiría acceder a beneficios como afiliación a EsSalud, aportes al sistema de pensiones, gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicio.

Según datos de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), más del 90% de las trabajadoras del hogar en el Perú continúa en la informalidad, lo que limita seriamente su acceso a seguridad social y a un subsidio para la vejez. Esta situación afecta principalmente a mujeres, que constituyen la mayoría del sector.

El gran problema de fondo

La campaña “Ella cuida mi presente, yo aseguro su futuro” es impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (SINTTRAHOL), la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (FENTRAHOGARP), el Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH) y el Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar (CCTH).

Para Marcolina Infante, secretaria general de SINTTRAHOL, la persistencia de la informalidad responde a la inacción para que se cumpla la normativa vigente. “Menos del 10% está inscrita con un contrato que formalice su trabajo. No hay mucha difusión ni exigencia de parte del Estado”, dijo en diálogo con La República.

Ella explicó que la ausencia de este documento no solo precariza el empleo, sino que también dificulta que se puedan reportar abusos ante las autoridades. “Cuando se acude al Ministerio de Trabajo, lo primero que le preguntan es si tiene papeles. Si no los tienes, es más difícil iniciar un proceso o presentar una denuncia”, indicó.

Infante también advirtió que continúan registrándose prácticas que vulneran los derechos laborales, como despidos sin previo aviso, remuneración incompleta o intentos de incluir gratificaciones dentro del salario mensual. “Algunas empleadoras dicen: ‘Te pago 1.200 soles, pero 200 son para tus beneficios’. Eso no es correcto. El sueldo debe pagarse íntegro y los beneficios laborales deben calcularse aparte”, precisó.

Miedo e injusticia

Además, está la persistente discriminación. Ernestina Ochoa, dirigente sindical, sostiene que ello está ligado a la falta de reconocimiento de esta labor. “Muchas empleadoras creen que nos están haciendo un favor y no ven que nosotras sostenemos sus hogares. Gracias a lo que hacemos, ellas pueden salir a hacer sus cosas”, afirmó.

Ochoa relató que todavía se registran situaciones de trato desigual, como la prohibición de usar los mismos espacios del hogar o restricciones en el acceso a servicios básicos. “Todavía existen casas donde nos asignan baños separados o nos dicen que usemos otros platos o cubiertos”, señaló. A ello se suma el temor a perder su puesto, que las limita. “Muchas son cabezas de familia y dependen de ese ingreso. Por eso existe miedo a reclamar”, manifestó.

Acceso limitado al bienestar

La falta de formalización también repercute directamente en su protección. De acuerdo con las organizaciones sindicales, en el país existen más de 420.000 trabajadoras del hogar, pero solo una minoría está afiliada a la seguridad social.

Infante advierte que esta situación tiene consecuencias graves cuando al enfrentar problemas de salud. “Hay compañeras que han trabajado toda su vida y llegan a la vejez sin pensión ni seguro. Incluso, muchas no califican para programas como Pensión 65”, aseveró. Durante la pandemia, agregó, miles de ellas fueron despedidas sin compensación ni acceso a servicios sanitarios, lo que evidenció su vulnerabilidad.

Promover la formalización

Frente a este panorama, se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de formalizar el trabajo del hogar y garantizar condiciones laborales dignas. Entre las actividades previstas se incluye la difusión de videos informativos en redes sociales y jornadas de volanteo en espacios públicos.

Las organizaciones también hicieron un llamado a sus compañeras a informarse. “El contrato nos formaliza y nos protege. Todas tenemos los mismos derechos”, enfatizó Infante. Finalmente, las dirigentes recordaron que el 30 de marzo se conmemora el Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha que busca visibilizar las demandas del sector.

