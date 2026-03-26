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Arequipa: subida del pasaje a S/1,30 genera protestas y rechazo al alcalde Víctor Hugo Rivera

Ciudadanos informaron que llevarán a cabo una nueva manifestación el martes 31 de marzo siguiente si la autoridad edil no ofrece una respuesta.

Vecinos de Arequipa anuncian protestas.
Vecinos de Arequipa anuncian protestas. | Foto: composición LR/Mirelia Quispe/LR

Este jueves 26 de marzo, habitantes de diversos distritos de Arequipa expresaron su rechazo al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, luego de que este les prometiera mantener el costo del pasaje a S/1, pero poco después cambiara de postura. El hecho generó un sentimiento de engaño entre los manifestantes. "Se comprometió a mantener el precio, pero horas más tarde anunció la subida. Esto es una traición a la población", comentó uno de los manifestantes, quien arribó desde Alto Selva Alegre.

De otro lado, anunciaron que, durante las celebraciones de Semana Santa, realizarán una quema simbólica de la figura del burgomaestre. "Será recordado como el Judas Iscariote de Arequipa, que se vendió, no por unas pocas monedas, sino por bolsas de monedas", expresó una mujer del distrito de Alto Selva Alegre a La República.

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Unidades de transporte público subieron precio del pasaje a S/1,30. Foto: Mirelia Quispe/LR

Unidades de transporte público subieron precio del pasaje a S/1,30. Foto: Mirelia Quispe/LR

Posteriormente, anunciaron que apoyarán la marcha programada para el viernes 27 de marzo, organizada por estudiantes universitarios en defensa del medio pasaje universitario. Además, informaron que llevarán a cabo una nueva manifestación el martes siguiente si la autoridad edil no ofrece una respuesta.

Colegio de Abogados en desacuerdo con la subida “unilateral”

El decano del Colegio de Abogados, Jorge Sumari, expresó que algunas empresas estarían cometiendo un presunto delito al no ofrecer sus servicios como protesta. “¿Qué han hecho los transportistas? Abandonaron el servicio. Eso se llama coacción y no se puede tolerar”, afirmó.

Además, ilustró el abandono del servicio, como ocurrió en el Cono Norte, cuando algunas empresas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) apagaron sus unidades.

Finalmente, Sumari sugirió como solución replantear el esquema de negociación, e incluso propuso congelar el precio del pasaje en S/1 y suspender el cobro unilateral.

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