Hallan droga en desagüe de penal de Socabaya en Arequipa

La droga fue hallada en una de las tuberías de los pabellones del recinto penitenciario. Foto: Composición LR / Cortesía

La droga fue hallada en una de las tuberías de los pabellones del recinto penitenciario. Foto: Composición LR / Cortesía

Agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) hallaron sustancias prohibidas en uno de los ductos de desagüe en el pasadizo del primer piso, que da acceso al patio en el pabellón tres, del penal de varones de Socabaya, en Arequipa.

Según informó el INPE, este último lunes 23 de marzo, al extraer la droga escondida en un pequeño espacio, se dieron con la sorpresa de que el paquete estaba camuflado, forrado con capas de cinta transparente y dentro contenía pequeños ketes de marihuana, así como bolsas con alcaloide de cocaína y tabaco.

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El reducido espacio donde fueron encontradas las sustancias contenía tierra y basura, como bolsas, latas y cucharas de plástico, lo que camuflaba el paquete que contenía dichas sustancias.

“Hallamos droga oculta en el penal. Paquetes con cocaína, tabaco”, informaron desde el portal oficial del INPE. Tras el hallazgo y la publicación de esta información en redes sociales, algunos usuarios se preguntaron y comentaron: ¿Pero cómo es posible que eso haya entrado? ¿Quién controla las puertas o el ingreso de camiones?

Por último, se supo que los agentes dieron aviso a representantes del Ministerio Público y al área Antidrogas de la Policía Nacional, a fin de realizar las diligencias correspondientes y sancionar a los responsables.