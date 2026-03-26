19 víctimas de violencia recibieron reparaciones civiles de jornada delivery

Las entregas se realizaron en los domicilios de las agraviadas, abarcando 10 distritos de Arequipa. Fuente: Difusión.

Las entregas se realizaron en los domicilios de las agraviadas, abarcando 10 distritos de Arequipa. Fuente: Difusión.

En una acción concreta para acercar la justicia a las agraviadas, el Módulo Penal de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa logró que 19 víctimas de violencia accedan al cobro de sus reparaciones civiles, por un monto total superior a S/9.000, como parte de la buena práctica 'Endose Delivery'.

Las entregas se realizaron directamente en los domicilios de las agraviadas, ubicadas en 10 distritos de Arequipa: Paucarpata, Uchumayo, Mariano Melgar, Cercado, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Sachaca, Mollebaya y Socabaya.

El equipo multidisciplinario, a través de sus asistentes sociales, identificó expedientes con indemnizaciones pendientes, ubicó a las beneficiarias y gestionó la entrega de los cupones, permitiendo que accedan a un derecho que, en la mayoría de casos, desconocían.

Esta iniciativa no solo garantiza el cumplimiento de las reparaciones civiles, sino que también rompe barreras de acceso a la justicia, llevando el servicio directamente hasta las viviendas de las víctimas.

La jornada fue posible gracias al trabajo articulado de jueces, especialistas y personal de las sedes de Miraflores, Paucarpata y Cerro Colorado.