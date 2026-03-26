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Análisis del debate presidencial día 3 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

19 víctimas de violencia recibieron reparaciones civiles de jornada delivery

Módulo Penal de Violencia llegó hasta domicilios de las agraviadas.

Las entregas se realizaron en los domicilios de las agraviadas, abarcando 10 distritos de Arequipa. Fuente: Difusión.
Las entregas se realizaron en los domicilios de las agraviadas, abarcando 10 distritos de Arequipa. Fuente: Difusión.

En una acción concreta para acercar la justicia a las agraviadas, el Módulo Penal de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa logró que 19 víctimas de violencia accedan al cobro de sus reparaciones civiles, por un monto total superior a S/9.000, como parte de la buena práctica 'Endose Delivery'.

Las entregas se realizaron directamente en los domicilios de las agraviadas, ubicadas en 10 distritos de Arequipa: Paucarpata, Uchumayo, Mariano Melgar, Cercado, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Sachaca, Mollebaya y Socabaya.

El equipo multidisciplinario, a través de sus asistentes sociales, identificó expedientes con indemnizaciones pendientes, ubicó a las beneficiarias y gestionó la entrega de los cupones, permitiendo que accedan a un derecho que, en la mayoría de casos, desconocían.

Esta iniciativa no solo garantiza el cumplimiento de las reparaciones civiles, sino que también rompe barreras de acceso a la justicia, llevando el servicio directamente hasta las viviendas de las víctimas.

La jornada fue posible gracias al trabajo articulado de jueces, especialistas y personal de las sedes de Miraflores, Paucarpata y Cerro Colorado.

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