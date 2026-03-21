Reniec habilita sedes este DOMINGO 22 para atender a ciudadanos en Lima, Cajamarca, Arequipa y otras regiones

Revisa las oficinas abiertas para recojo de DNI. | Foto: composición LR/Reniec

Revisa las oficinas abiertas para recojo de DNI. | Foto: composición LR/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) promoverá la atención durante los fines de semana debido a la alta demanda de usuarios, a poco de las Elecciones Generales 2026. De esta forma, este domingo se priorizará la entrega de Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes ya lo tramitaron.

Los ciudadanos que realizaron el proceso de forma presencial o por la web deben verificar si se encuentra listo para el recojo. La consulta se puede realizar a través de este ENLACE.

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Facilitan recojo de DNI en el Perú. Foto: difusión

Cabe resaltar que hace poco la institución registral reveló que más de 760.000 identificaciones personales no fueron recogidas en varias sedes.

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¿Cuáles serán las oficinas abiertas?

Varios centros en Lima, Arequipa, Cajamarca, Áncash y otras provincias estarán abiertos desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Revisa la lista:

Región Oficina Dirección Piura OR Piura Calle Libertad N. 568 La Libertad OR Trujillo II Avenida Víctor Larco N. 1096. Urb. Vista Alegre La Libertad PAP San Pablo Jirón Plaza de Armas S/N La Libertad PAP Santiago de Chuco Calle Luis de La Puente Uceda N. 1120 La Libertad OR Trujillo Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros La Libertad OR El Porvenir Jirón Gabriel Aguilar N. 1657. segundo piso Cajamarca OR Cajamarca Jirón Del Comercio N. 633 San Martín OR Tarapoto Jirón Jiménez Pimentel N. 280 Loreto OR Iquitos Jirón Próspero N. 201 Ancash AG Nuevo Chimote Mz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Ancash PAP Carhuaz Avenida La Merced N. 1006 Ancash OR Santa Jirón Enrique Palacios N. 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar N. 401 Junín OR Huancayo Avenida Mariscal Castilla N. 1801 Ayacucho OR Huamanga Jirón San Martín N. 473, 475, 477 y 477A Arequipa OR Arequipa Calle San Juan de Dios N. 122 y Santo Domingo N. 101 Tacna OR Tacna Calle Deustua N. 173 Lima OR Independencia Calle Los Andes N. 486 Urb. Industrial Panamericana Norte Lima OR Miraflores Avenida Ernesto Diez Canseco N. 230 Lima OR Jesús María Jirón Talara N. 130-132-134 y 136 Jesús María Lima OR San Borja Avenida San Luis N. 1673 Urb. Jacaranda II Lima OR Santa Anita Avenida Los Eucaliptos N. 947, Urbanización Universal Lima OR Cercado de Lima Jirón Nicolás de Piérola N. 545 Lima OR San Martín de Porres Avenida Eduardo de Habich N. 590 - 592 con Pedro Paulet N. 589 Lima OR San Juan de Miraflores Avenida Guillermo Billinghurst N. 767-769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D Lima OR San Juan de Lurigancho Avenida Las Flores Lote 1 Mz. G Urb. Canto Grande Unidad 7 Lima OR Puente Piedra Jirón Ricardo Palma N. 241 Ica OR Ica Avenida San Martín N. 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro Huánuco MAC Huánuco Jirón Independencia N. 1601, Centro Comercial Real Plaza, Primer Piso Huánuco OR Huánuco Jirón 28 de Julio N. 825 Pasco OR Pasco Centro Comercial "Sector Dos de San Juan Pampa Edif. 4 Tienda 3 San Juan-Yanacancha Cajamarca OR Jaén Calle Mariscal Ureta N. 915 Amazonas OR Chachapoyas Jirón Ortiz Arrieta N. 1135 - 1137 Ucayali OR Pucallpa Jirón 9 de Diciembre N. 378 y Tacna N. 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.

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