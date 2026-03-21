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Sociedad

Reniec habilita sedes este DOMINGO 22 para atender a ciudadanos en Lima, Cajamarca, Arequipa y otras regiones

Entidad resaltó que el DNI es el único requisito válido para ejercer el derecho al voto, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones N. 26859.

Revisa las oficinas abiertas para recojo de DNI.
Revisa las oficinas abiertas para recojo de DNI. | Foto: composición LR/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) promoverá la atención durante los fines de semana debido a la alta demanda de usuarios, a poco de las Elecciones Generales 2026. De esta forma, este domingo se priorizará la entrega de Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes ya lo tramitaron.

Los ciudadanos que realizaron el proceso de forma presencial o por la web deben verificar si se encuentra listo para el recojo. La consulta se puede realizar a través de este ENLACE.

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Facilitan recojo de DNI en el Perú. Foto: difusión

Facilitan recojo de DNI en el Perú. Foto: difusión

Cabe resaltar que hace poco la institución registral reveló que más de 760.000 identificaciones personales no fueron recogidas en varias sedes.

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¿Cuáles serán las oficinas abiertas?

Varios centros en Lima, Arequipa, Cajamarca, Áncash y otras provincias estarán abiertos desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Revisa la lista:

RegiónOficinaDirección
PiuraOR PiuraCalle Libertad N. 568
La LibertadOR Trujillo IIAvenida Víctor Larco N. 1096. Urb. Vista Alegre
La LibertadPAP San PabloJirón Plaza de Armas S/N
La LibertadPAP Santiago de ChucoCalle Luis de La Puente Uceda N. 1120
La LibertadOR TrujilloAvenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
La LibertadOR El PorvenirJirón Gabriel Aguilar N. 1657. segundo piso
CajamarcaOR CajamarcaJirón Del Comercio N. 633
San MartínOR TarapotoJirón Jiménez Pimentel N. 280
LoretoOR IquitosJirón Próspero N. 201
AncashAG Nuevo ChimoteMz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
AncashPAP CarhuazAvenida La Merced N. 1006
AncashOR SantaJirón Enrique Palacios N. 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar N. 401
JunínOR HuancayoAvenida Mariscal Castilla N. 1801
AyacuchoOR HuamangaJirón San Martín N. 473, 475, 477 y 477A
ArequipaOR ArequipaCalle San Juan de Dios N. 122 y Santo Domingo N. 101
TacnaOR TacnaCalle Deustua N. 173
LimaOR IndependenciaCalle Los Andes N. 486 Urb. Industrial Panamericana Norte
LimaOR MirafloresAvenida Ernesto Diez Canseco N. 230
LimaOR Jesús MaríaJirón Talara N. 130-132-134 y 136 Jesús María
LimaOR San BorjaAvenida San Luis N. 1673 Urb. Jacaranda II
LimaOR Santa AnitaAvenida Los Eucaliptos N. 947, Urbanización Universal
LimaOR Cercado de LimaJirón Nicolás de Piérola N. 545
LimaOR San Martín de PorresAvenida Eduardo de Habich N. 590 - 592 con Pedro Paulet N. 589
LimaOR San Juan de MirafloresAvenida Guillermo Billinghurst N. 767-769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D
LimaOR San Juan de LuriganchoAvenida Las Flores Lote 1 Mz. G Urb. Canto Grande Unidad 7
LimaOR Puente PiedraJirón Ricardo Palma N. 241
IcaOR IcaAvenida San Martín N. 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro
HuánucoMAC HuánucoJirón Independencia N. 1601, Centro Comercial Real Plaza, Primer Piso
HuánucoOR HuánucoJirón 28 de Julio N. 825
PascoOR PascoCentro Comercial "Sector Dos de San Juan Pampa Edif. 4 Tienda 3 San Juan-Yanacancha
CajamarcaOR JaénCalle Mariscal Ureta N. 915
AmazonasOR ChachapoyasJirón Ortiz Arrieta N. 1135 - 1137
UcayaliOR PucallpaJirón 9 de Diciembre N. 378 y Tacna N. 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.

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