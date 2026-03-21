Reniec habilita sedes este DOMINGO 22 para atender a ciudadanos en Lima, Cajamarca, Arequipa y otras regiones
Entidad resaltó que el DNI es el único requisito válido para ejercer el derecho al voto, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones N. 26859.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) promoverá la atención durante los fines de semana debido a la alta demanda de usuarios, a poco de las Elecciones Generales 2026. De esta forma, este domingo se priorizará la entrega de Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes ya lo tramitaron.
Los ciudadanos que realizaron el proceso de forma presencial o por la web deben verificar si se encuentra listo para el recojo. La consulta se puede realizar a través de este ENLACE.
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Facilitan recojo de DNI en el Perú. Foto: difusión
Cabe resaltar que hace poco la institución registral reveló que más de 760.000 identificaciones personales no fueron recogidas en varias sedes.
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¿Cuáles serán las oficinas abiertas?
Varios centros en Lima, Arequipa, Cajamarca, Áncash y otras provincias estarán abiertos desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Revisa la lista:
|Región
|Oficina
|Dirección
|Piura
|OR Piura
|Calle Libertad N. 568
|La Libertad
|OR Trujillo II
|Avenida Víctor Larco N. 1096. Urb. Vista Alegre
|La Libertad
|PAP San Pablo
|Jirón Plaza de Armas S/N
|La Libertad
|PAP Santiago de Chuco
|Calle Luis de La Puente Uceda N. 1120
|La Libertad
|OR Trujillo
|Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
|La Libertad
|OR El Porvenir
|Jirón Gabriel Aguilar N. 1657. segundo piso
|Cajamarca
|OR Cajamarca
|Jirón Del Comercio N. 633
|San Martín
|OR Tarapoto
|Jirón Jiménez Pimentel N. 280
|Loreto
|OR Iquitos
|Jirón Próspero N. 201
|Ancash
|AG Nuevo Chimote
|Mz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
|Ancash
|PAP Carhuaz
|Avenida La Merced N. 1006
|Ancash
|OR Santa
|Jirón Enrique Palacios N. 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar N. 401
|Junín
|OR Huancayo
|Avenida Mariscal Castilla N. 1801
|Ayacucho
|OR Huamanga
|Jirón San Martín N. 473, 475, 477 y 477A
|Arequipa
|OR Arequipa
|Calle San Juan de Dios N. 122 y Santo Domingo N. 101
|Tacna
|OR Tacna
|Calle Deustua N. 173
|Lima
|OR Independencia
|Calle Los Andes N. 486 Urb. Industrial Panamericana Norte
|Lima
|OR Miraflores
|Avenida Ernesto Diez Canseco N. 230
|Lima
|OR Jesús María
|Jirón Talara N. 130-132-134 y 136 Jesús María
|Lima
|OR San Borja
|Avenida San Luis N. 1673 Urb. Jacaranda II
|Lima
|OR Santa Anita
|Avenida Los Eucaliptos N. 947, Urbanización Universal
|Lima
|OR Cercado de Lima
|Jirón Nicolás de Piérola N. 545
|Lima
|OR San Martín de Porres
|Avenida Eduardo de Habich N. 590 - 592 con Pedro Paulet N. 589
|Lima
|OR San Juan de Miraflores
|Avenida Guillermo Billinghurst N. 767-769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D
|Lima
|OR San Juan de Lurigancho
|Avenida Las Flores Lote 1 Mz. G Urb. Canto Grande Unidad 7
|Lima
|OR Puente Piedra
|Jirón Ricardo Palma N. 241
|Ica
|OR Ica
|Avenida San Martín N. 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro
|Huánuco
|MAC Huánuco
|Jirón Independencia N. 1601, Centro Comercial Real Plaza, Primer Piso
|Huánuco
|OR Huánuco
|Jirón 28 de Julio N. 825
|Pasco
|OR Pasco
|Centro Comercial "Sector Dos de San Juan Pampa Edif. 4 Tienda 3 San Juan-Yanacancha
|Cajamarca
|OR Jaén
|Calle Mariscal Ureta N. 915
|Amazonas
|OR Chachapoyas
|Jirón Ortiz Arrieta N. 1135 - 1137
|Ucayali
|OR Pucallpa
|Jirón 9 de Diciembre N. 378 y Tacna N. 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.
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