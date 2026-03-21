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Familias en Áncash piden apoyo ante intensas lluvias y falla geológica que destruye sus casas: “Está desapareciendo el pueblo entero”

El movimiento del suelo ha llevado a la evacuación de varias familias, mientras ocho viviendas están al borde del colapso debido a deslizamientos. Los pobladores temen por su seguridad y solicitan ayuda urgente.

Deslizamientos afecta a ciudadanos en la zona de Sisco, Áncash.
Deslizamientos afecta a ciudadanos en la zona de Sisco, Áncash. | Foto: RPP

Las fuertes precipitaciones que se registran en distintas zonas del país han puesto en alerta a decenas de comunidades. En la región Áncash, la situación es aún más crítica en el centro poblado de Sisco debido a una falla geológica que pone en riesgo viviendas, terrenos de cultivo y la seguridad de sus habitantes.

En el distrito de Fidel Olivas Escudero, provincia de Mariscal Luzuriaga, los pobladores reportaron que el movimiento del suelo afecta casas y chacras. Ese escenario inestable obligó a varias familias a dejar lo poco que tienen. Uno de los habitantes explicó que, desde el último martes, los huaicos aumentaron. Esta situación afectó al menos nueve inmuebles de adobe con techos de calamina, además de sembríos de maíz que representan el sustento de la población.

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Ciudadanos temen colapso de viviendas ante movimiento de tierras

Las grietas en paredes y pisos aumentan cada día, lo que incrementa el temor a un colapso repentino. El riesgo de un derrumbe mantiene a la comunidad en constante alerta. Frente a este escenario, los residentes pidieron ayuda urgente a las autoridades.

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“Por este medio solicito a Defensa Civil y Gobierno Central a gestionar apoyo con carpas, alimentos, ropa y medicinas. Una parte de la población de Sisco han perdido sus viviendas y cementeras”, demandó uno de los ciudadanos.

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La emergencia se agravó en las últimas horas

Ya son dieciséis viviendas colapsadas y otras 8 se encuentran al borde de caer como consecuencia de deslizamientos de gran magnitud que afectan la zona.

“Nuestro caserío de Sisco está siendo azotado por los desastres producto de las intensas lluvias que han activado fallas geológicas. Pedimos ayuda urgente. No contamos con alimentos, medicinas ni ambulancia. Es el clamor de un pueblo que requiere urgente atención. Hacemos llamado al Centro de Operaciones Regional de Áncash y al Gobierno Central, a todas las autoridades competentes, necesitamos ayuda para los damnificados”, exclamó el morador.

El escenario que enfrenta el centro poblado de Sisco no es aislado. De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Áncash figura entre las regiones con alta exposición a huaicos, deslizamientos e inundaciones, lo que incrementa el riesgo para centros poblados ubicados en zonas vulnerables.

Mapa del Cenepred sobre situación en Áncash.

Mapa del Cenepred sobre situación en Áncash. Foto: composición LR / Cenepred

El documento advierte que millones de personas enfrentan escenarios críticos y lo que ocurre en Sisco refleja una situación que ya había sido prevista.

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