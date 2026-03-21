El cuerpo de uno de los escolares fue encontrado, mientras el otro aún sigue desaparecido. | Composición LR | Andina

El cuerpo de uno de los escolares fue encontrado, mientras el otro aún sigue desaparecido. | Composición LR | Andina

Una tragedia enluta a la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque, luego de que dos jóvenes de 16 años perdieran la vida en la compuerta Magdalena, situada en el sector San Juan del centro poblado de Batangrande, tras ingresar a bañarse en las aguas del río La Leche.

Según la información preliminar, los adolescentes se encontraban disfrutando del río con aparente tranquilidad; sin embargo, un repentino aumento en el caudal los sorprendió y los arrastró hacia una zona más profunda, donde desaparecieron.

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Labores de búsqueda

Ante la emergencia, fueron los propios habitantes de la zona quienes iniciaron las labores de búsqueda de forma inmediata. Después de intensos esfuerzos, lograron recuperar uno de los cuerpos, mientras que el segundo menor sigue desaparecido al cierre de este reporte. Las tareas de búsqueda continúan a lo largo del río La Leche.

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Se supo que ambos fallecidos cursaban el quinto año de secundaria en el colegio Juan Aurich Pastor, lo que ha generado una profunda consternación entre sus familiares, compañeros y docentes.

Este lamentable suceso reitera los peligros de ingresar a los ríos durante épocas de incremento de caudal, especialmente en áreas donde las corrientes pueden cambiar repentinamente y poner en riesgo la vida de las personas.

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