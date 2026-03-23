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Política

Aguinaga habría intervenido en EsSalud por militante de Fuerza Popular: "No hagas cambios, vas a mover el gallinero"

En un audio de una conversación de noviembre del año pasado, se escucha a Alejandro Aguinaga interceder por la terapeuta Mayder Vera González. A ella, según el reportaje de La Pista Clave, se le vio en las compaña electoral del fujimorista. En sus descargos, sostuvo que lo hace "por agradecimiento", mientras que Aguinaga afirmó que actuó dentro de sus funciones y con transparencia con la finalidad de "evitar que se consumara una arbitrariedad y abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera".

Alejandro Aguinaga aseguró que actuó dentro de sus funciones y con trasparencia. Foto: Composición/LR
Alejandro Aguinaga aseguró que actuó dentro de sus funciones y con trasparencia. Foto: Composición/LR

El congresista y candidato al Senado de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, habría intervenido para que no se remueva a una militante del partido, la terapeuta Mayder Vera González, en el cargo jefatural del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lambayeque, según reveló un reportaje de La Pista Clave.

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De acuerdo con el informe periodístico, en la grabación de una conversación telefónica que data de noviembre del año pasado, se escucha a Aguinaga exigir a un gerente de la entidad que "no saque" a Vera González.

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"No la saques", ordena Aguinaga. "Voy a... es... de ahí te llamo para explicarte. Vamos a hacer nada más... este ", responde el gerente. "No, no la saques", replica el congresista. "No te preocupes, ella es del equipo, yo te voy a indicar lo que vamos a hacer", sugiere el gerente.

Acto seguido, el fujimorista vuelve a la carga: "No, qué equipo, no me huevees, no la saques". "Te estoy diciendo en serio, doc", responde el gerente. Pero Aguinaga continuó. "Ahorita toditos están pegados con baba, así que no hagas cambios ahorita que vas a mover el gallinero".

"Ya, yo te explico de ahí, doctor", asiente el gerente. "Por eso te estoy diciendo políticamente lo que estoy viendo; ahorita van a cambiar las cabezas de acá y nos van a robar. Y, ¿cómo te voy a defender si no me estás apoyando con una persona que sabes que quiero y que esa huevona... está queriendo pagar...?", dice Aguinaga.

"No se te ocurra ponerlo porque me cagas", pidió el parlamentario. "Ya doctor, de ahí conversamos después", asegura el gerente. ¿Tú sabes todo lo de la estafa de los contratos o quieres que te saque eso?, cuestionó el fujimorista.

De acuerdo con el reportaje, Vera González desempeñó funciones directivas en EsSalud Lambayeque desde 2022. No obstante, el pasado 20 de octubre, mediante la nota N.° 001230, la institución decidió retirarla del cargo de jefa de la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque. En su lugar, se planteó designar a Eva Delgado Soto.

Quince días después, se habría registrado la llamada telefónica de Aguinaga, la cual quedó grabada debido a que la conversación fue puesta en altavoz.

Meses más tarde, en febrero de este año, la Gerencia General de EsSalud Lambayeque, mediante la Resolución N.° 456-GG-ESSALUD-2026, revirtió la medida y reinstaló a Vera González en el cargo de confianza de jefe de Oficina I, nivel Ejecutivo 5, en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque.

Según el informe, Vera González también acompañó a Aguinaga en actividades proselitistas durante su campaña al Senado. Sobre ello, la trabajadora de EsSalud reconoció haber participado en dichas actividades “por agradecimiento”.

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Alejandro Aguinaga se pronuncia

A través de sus redes sociales, el congresista fujimorista dijo que "no pretendan ocultar la podredumbre en EsSalud con audios oportunistas en plena campaña electoral".

En su cuenta de X (antes Twitter), el parlamentario mencionó que, "en un contexto en el que diariamente salen a la luz numerosas denuncias sobre malos manejos y direccionamiento de contrataciones en Essalud Lambayeque", se pretende distraer la atención pública "difundiendo un audio descontextualizado" de noviembre del año pasado.

"A diferencia de otros actores políticos que buscan ocultar sus acciones, no dudo en rendir cuentas públicamente, como siempre lo he hecho. Sobre las supuestas presiones que se me atribuyen, dejo en claro que en todo momento he actuado con absoluta transparencia y dentro de mis funciones. La conversación en cuestión tuvo como única finalidad evitar que se consumara una arbitrariedad y abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera, en una institución que venía siendo copada con fines políticos. No existe ni existirá presión indebida en mi conducta pública; mi trayectoria así lo demuestra", explicó.

Asimismo, calificó los audios como "una patraña política, impulsada por quienes buscan desviar la atención frente a las graves irregularidades que vienen siendo expuestas en EsSalud". En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía para investigar y castigar a "los actos de estos delitos contra la salud de los asegurados".

"No me van a intimidar. Seguiré firme, defendiendo la legalidad, la verdad y el derecho de las personas frente a cualquier tipo de abuso", publicó.

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