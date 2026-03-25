Lluvias en Pataz dejan 34 personas afectadas y 10 viviendas inundadas

Según el Coer La Libertad, el evento ocurrió la tarde del martes 24 de marzo. Foto: Composición LR / Cortesía

Según el Coer La Libertad, el evento ocurrió la tarde del martes 24 de marzo. Foto: Composición LR / Cortesía

Un total de 34 personas resultaron afectadas tras las intensas lluvias registradas la tarde del martes 24 de marzo en el anexo Allauca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad.

De acuerdo con el reporte complementario de emergencia N° 152-2026 emitido por el COER La Libertad, el evento se produjo aproximadamente a las 3:40 p.m. del 24 de marzo, generando la inundación de 10 viviendas y daños en los medios de vida de los pobladores.

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Asimismo, se reportó la afectación de unos 700 metros de la vía nacional 10C, lo que dificulta el tránsito en la zona.

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Ante esta situación, las autoridades coordinaron para realizar trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas.

Además, el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pataz-Tayabamba se trasladó al lugar para ejecutar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de gestionar la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados.

Hasta el momento, la emergencia continúa en proceso y las autoridades mantienen las acciones de respuesta para atender a la población afectada.