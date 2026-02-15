HOYSuscripcion LR Focus

Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Sociedad

Alcalde de Pataz denuncia ser extorsionado por Los Pulpos: exigen S/50.000 para no atentar contra su vida

El burgomaestre recibió fotos de sus seres queridos y mensajes intimidatorios. A pesar de la amenaza, la autoridad edil rechazó los pagos y decidió responderle a los extorsionadores.

El alcalde de Pataz decidió grabar las extorsiones que ha recibido por parte de Los Pulpos
El alcalde de Pataz decidió grabar las extorsiones que ha recibido por parte de Los Pulpos | Composición LR

Aldo Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, denunció ser víctima de una serie de intimidaciones provenientes de un sujeto que se hace llamar 'Loco Alex', integrante de la organización criminal Los Pulpos. El delincuente le exigiría S/50.000 a fin de no atentar contra la vida de Mariños ni la de su familia.

Según los mensajes, la autoridad edil recibe fotografías de sus allegados y videos de armas de fuego enviados a su número de teléfono personal. Asimismo, alias 'Loco Alex' estaría a cargo de fijar el monto del chantaje y lanzar advertencias sobre posibles atentados.

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Pataz: ¿De dónde sacan y cuánto cuestan las armas que usan los delincuentes?

Continuas extorsiones contra Aldo Mariños

En un video reciente, el alcalde de Pataz registró una de las llamadas del delincuente, quien insistió en reiteradas ocasiones el cobro del dinero. "Tú me vas a pagar a mí, sino voy a buscar a tus hijos. Yo tengo foto de todos". Aunque Mariños le indicó al sujeto que se ha equivocado de persona, este le advierte que "cuando pasen las cosas" empezará a comunicarse con ellos.

Ante la exigencia, el hampón sostuvo que varias autoridades "están con ellos", a lo que el burgomaestre respondió: "Bueno, eso es su problema, si han decidido caminar por el camino equivocado no es mi culpa". Luego, el sujeto amenazó con atacar a la familia del alcalde si no accedía a los pagos exigidos.

Pese a la situación, él no cedió ante las intimidaciones y envió un pronunciamiento dirigido a los extorsionadores. "Trabajen dignamente y dejen de hacer daño a la gente", sostuvo.

PUEDES VER: Gobierno amplía 60 días el estado de emergencia en Pataz, La Libertad, por minería ilegal y violencia

No es la primera vez

En octubre de 2025, el funcionario informó que desconocidos le exigieron alrededor de S/200.000 en circunstancias similares; sin embargo, en esa ocasión no se logró identificar a los responsables. Cabe precisar que los registros de mensajes, videos y fotografías fueron entregados a la Policía Nacional del Perú (PNP), que estará a cargo de las investigaciones.

Mariños señaló que se comprometió a facilitar toda la evidencia disponible para agilizar la ubicación de los responsables. Aunque las amenazas comenzaron hace cuatro meses, no han cesado hasta la fecha.

