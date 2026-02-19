Pataz: enfrentamiento por oposición a traslado de fallecidos deja dos heridos

La mañana de este jueves 19 de febrero, dos personas fueron halladas sin vida con impactos de bala en el sector de Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, región La Libertad. Tras el levantamiento de los cuerpos, los familiares se habrían opuesto a que sean trasladados a Trujillo para la necropsia de ley, desencadenando un enfrentamiento con efectivos del Comando Unificado Pataz y ronderos en los exteriores de la posta de salud. La batalla campal dejó al menos dos personas heridas.

La información fue confirmada por el alcalde distrital, Segundo Armas, quien indicó que el hallazgo de los cuerpos se registró en horas de la mañana. “Han encontrado los cuerpos ya baleados en el sector Pueblo Nuevo, en horas de la mañana”, declaró la autoridad edil. Precisó que uno de los fallecidos sería integrante de las rondas campesinas, mientras que el otro sería un ciudadano vinculado a la zona de campamento.

Según la autoridad los cuerpos fueron trasladados inicialmente a la posta de salud del distrito; sin embargo, se generó un enfrentamiento cuando la Policía intentó llevarlos a Trujillo para la necropsia de ley. “Los familiares y los ronderos se opusieron al traslado a Trujillo y ahí habría surgido el enfrentamiento”, afirmó.

Heridos por oposición a traslado de cuerpos

Producto de estos disturbios, al menos dos personas resultaron heridas. “La hija de uno de los fallecidos tiene perdigones en la cara, pero está estable (…) una rondera también presenta heridas por perdigones”, aunque no precisó su diagnóstico exacto.

Sobre las circunstancias del doble crimen, señaló que aún no se cuenta con mayores detalles. “No sabemos cómo ha sido el enfrentamiento que terminó con estas muertes ni cuántos impactos de bala tenían”, concluyó.