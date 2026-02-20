Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) señalaron que no tienen responsabilidad por las lesiones de dos ciudadanos en Pataz. Los heridos fueron reportados tras los enfrentamientos ocurridos durante el traslado de dos cadáveres —presuntamente asesinados— encontrados en dicha localidad de La Libertad.

“Los momentos de tensión entre las fuerzas del orden y los pobladores se registraron con posterioridad al hallazgo, cuando un grupo de personas intentó impedir el traslado de los cuerpos para las diligencias correspondientes. Estos hechos fueron controlados sin que se registraran lesiones personales. Las circunstancias, móviles y responsabilidades vinculadas a estos hechos son materia de investigación a cargo de la autoridad competente”, señalaron en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS ¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El enfrentamiento entre el Comando Unificado de Pataz y los ronderos se habría producido luego de que familiares de las víctimas se opusieran al traslado de los cuerpos para las pericias correspondientes. Una de las personas heridas sería la hija de una de las víctimas, quien —según declaraciones de las autoridades de la zona— presenta impactos de perdigones en el rostro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Una de las autoridades ediles de la zona, Segundo Armas, señaló que uno de los asesinados sería integrante de las rondas campesinas de Pataz. El asesinato de las víctimas halladas en la zona liberteña aún no ha sido esclarecido por las autoridades competentes.