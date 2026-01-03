Imputado por ataque con fuego a su pareja en Barrios Altos será trasladado a prisión | Kevinn García/LR

La Fiscalía obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Rafael Hilario, de 41 años, investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja de 37 años, quien fue atacada con fuego en Barrios Altos en presencia de sus dos hijos menores. La mujer permanece internada en estado crítico debido a la gravedad de sus quemaduras.

Además, el Ministerio Público informó que, una vez que el imputado sea dado de alta del Hospital Guillermo Almenara, donde permanece internado bajo custodia policial, será puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su clasificación y posterior traslado a un establecimiento penitenciario.

Prisión preventiva por intento de feminicidio en Barrios Altos

La medida de prisión preventiva fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, Tercer Despacho, al cumplirse los requisitos establecidos por ley para la imposición de esta medida coercitiva.

De acuerdo con la investigación preliminar, dirigida por la fiscal provincial Giannina Luna Gamarra, el ataque ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en una vivienda de Barrios Altos, donde el imputado habría agredido a la víctima en presencia de sus dos hijos menores, golpeándola y rociándola con gasolina antes de intentar prenderle fuego.

Familiares organizan pollada profondos

Familiares y vecinos de una mujer de 37 años atacada por su expareja en Barrios Altos piden apoyo económico para afrontar los altos costos de su tratamiento, que no son cubiertos en su totalidad por el SIS. Señalan que las recetas médicas diarias superan los S/1.800 y que los insumos para quemaduras son costosos. La víctima permanece internada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con el 90 % del cuerpo comprometido y diagnóstico reservado, bajo constante monitoreo médico.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

