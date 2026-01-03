HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Sociedad

Dictan prisión preventiva contra sujeto que atacó con fuego a madre en intento de feminicidio en Barrios Altos

Rafael Hilario, de 41 años, afronta nueve meses de prisión preventiva por el delito de tentativa de feminicidio, mientras que la mujer permanece internada con 90% de quemaduras en su cuerpo.

Imputado por ataque con fuego a su pareja en Barrios Altos será trasladado a prisión
Imputado por ataque con fuego a su pareja en Barrios Altos será trasladado a prisión | Kevinn García/LR

La Fiscalía obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Rafael Hilario, de 41 años, investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja de 37 años, quien fue atacada con fuego en Barrios Altos en presencia de sus dos hijos menores. La mujer permanece internada en estado crítico debido a la gravedad de sus quemaduras.

Además, el Ministerio Público informó que, una vez que el imputado sea dado de alta del Hospital Guillermo Almenara, donde permanece internado bajo custodia policial, será puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su clasificación y posterior traslado a un establecimiento penitenciario.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

lr.pe

Prisión preventiva por intento de feminicidio en Barrios Altos

La medida de prisión preventiva fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, Tercer Despacho, al cumplirse los requisitos establecidos por ley para la imposición de esta medida coercitiva.

De acuerdo con la investigación preliminar, dirigida por la fiscal provincial Giannina Luna Gamarra, el ataque ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en una vivienda de Barrios Altos, donde el imputado habría agredido a la víctima en presencia de sus dos hijos menores, golpeándola y rociándola con gasolina antes de intentar prenderle fuego.

PUEDES VER: Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

lr.pe

Familiares organizan pollada profondos

Familiares y vecinos de una mujer de 37 años atacada por su expareja en Barrios Altos piden apoyo económico para afrontar los altos costos de su tratamiento, que no son cubiertos en su totalidad por el SIS. Señalan que las recetas médicas diarias superan los S/1.800 y que los insumos para quemaduras son costosos. La víctima permanece internada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con el 90 % del cuerpo comprometido y diagnóstico reservado, bajo constante monitoreo médico.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

LEER MÁS
Ubican y ponen bajo custodia policial a agresor que atacó con fuego a madre de familia en Barrios Altos: permanecía prófugo

Ubican y ponen bajo custodia policial a agresor que atacó con fuego a madre de familia en Barrios Altos: permanecía prófugo

LEER MÁS
Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,5 se sintió en Chimbote esta mañana, según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,5 se sintió en Chimbote esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025