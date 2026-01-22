HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sujeto lanza a su pareja desde un tercer piso y huye dejándola grave tras intento de feminicidio en Abancay

La afectada permanece en estado delicado y fue referida al Hospital Guillermo Díaz de la Vega, mientras el presunto agresor continúa no habido tras abandonar el vehículo de la mujer en otra ciudad.

Sujeto arrojó a su pareja desde tercer piso en intento de feminicidio
Sujeto arrojó a su pareja desde tercer piso en intento de feminicidio | Latina

Una mujer de 34 años quedó con lesiones de extrema gravedad luego de ser arrojada desde el tercer piso del departamento que ocupaba junto a su pareja en el barrio de Tablada Alta, Illanya, en Abancay, región Apurímac. El hecho, ocurrido en la madrugada del 17 de enero, es investigado como un intento de feminicidio por las autoridades locales.

Tras la caída, la afectada fue trasladada de emergencia al Hospital Guillermo Díaz de la Vega. En contraste, el presunto agresor no prestó ayuda y huyó del lugar en un automóvil que pertenece a la mujer, lo que agravó su situación legal y motivó la intervención del Ministerio Público.

El ataque y la huida del presunto agresor

El autor del ataque fue identificado como Erick Calderón Loayza. De acuerdo con el testimonio de la hermana de la mujer, el sujeto, quien se dedicaría a la chamanería, sometió previamente a la mujer a torturas antes de arrojarla desde la habitación ubicada en el tercer nivel del inmueble.

Una vecina que presenció parte de lo ocurrido brindó auxilio inmediato a la mujer herida y observó cómo el agresor se daba a la fuga. El vehículo utilizado para escapar fue posteriormente abandonado en la ciudad de Andahuaylas. Hasta el cierre de esta nota, el paradero de Calderón Loayza es desconocido.

Según se pudo conocer, la víctima presenta traumatismo craneoencefálico, trauma torácico y policontusiones producto de la caída. Estas lesiones incluyen daños severos en la columna vertebral que podrían dejarla postrada de por vida.

Estado de salud de la afectada

Debido a la gravedad de su condición, la mujer fue internada en la unidad de trauma shock del mencionado nosocomio, donde logró ser estabilizada. No obstante, los especialistas determinaron que requiere un manejo de mayor complejidad.

Por esta razón, fue referida al Hospital Regional del Cusco, donde será sometida a varias intervenciones quirúrgicas delicadas, en un intento por salvar su vida y reducir las secuelas del ataque.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

