Sociedad

180 alcaldes de centros poblados protestan en Cusco: exigen al GORE la entrega de presupuesto fijado por ley

Dirigentes y autoridades locales llegaron hasta la sede regional para demandar la ejecución de la normativa vigente. Denuncian que la falta de dinero agrava las carencias.

Alcaldes de Cusco reclaman por presupuesto al GORE.
Alcaldes de Cusco reclaman por presupuesto al GORE. | La República | Luis Álvarez

Representantes de localidades de la región Cusco realizaron una movilización pacífica hacia la sede del Gobierno Regional para reclamar la transferencia de recursos económicos establecida en la Ley N.° 32513. Los dirigentes señalaron que aguardaban una reunión con el gobernador Werner Salcedo para que atienda sus demandas.

Willy Espilco, presidente nacional de los alcaldes de centros poblados, explicó que la medida fue acordada en asamblea general ante el incumplimiento de la norma promulgada el 30 de noviembre de 2025, la cual dispone la asignación de 12 UIT —equivalentes a S/ 66.000— para cada municipio durante el 2026.

“Estamos marchando pacíficamente para exigir al gobernador que cumpla con la normativa. No podemos permitir que se tome como un saludo a la bandera”, declaró el líder durante la protesta.

Presupuesto para obras y otros servicios públicos

Espilco precisó que estos recursos deben destinarse a la atención de servicios públicos delegados y afirmó que, según el recorrido realizado por su organización en distintas regiones del país, Cusco sería la única que aún no concreta el traspaso.

“En ocho regiones ya están trabajando la transferencia. Incluso La Libertad ya está entregando recursos. Solo acá se están excusando”, sostuvo.

Los dirigentes demandan cumplimiento de la ley, que promulga la asignación de 12 UIT (S/ 66.000) para municipios en 2026. Foto: Luis Álvarez / La República.

Los dirigentes demandan cumplimiento de la ley, que promulga la asignación de 12 UIT (S/ 66.000) para municipios en 2026. Foto: Luis Álvarez / La República.

Autoridades denuncian precariedad

Por su parte, Fidel Flores, el burgomaestre del centro poblado de Surimana, distrito de Túpac Amaru, provincia de Canas, compartió su preocupación por la falta de recursos y señaló que su jurisdicción enfrenta serias carencias en riego, agua potable, vías y otros servicios básicos.

“Somos 182 alcaldes en la región y necesitamos esos S/ 66.000 para atender necesidades urgentes. Las calles están inundadas y no tenemos cómo responder a nuestras comunidades”, indicó.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con acciones de protesta hasta ser recibidos por las autoridades regionales y lograr que se concrete la transferencia económica contemplada en el texto legal.

