“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

Werner Salcedo espera que Balcázar se acuerde del sur y el Cusco. Foto: composición LR.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, cuestionó duramente el escenario político tras la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la República. Sostuvo que el país atraviesa una distorsión del sistema democrático.

“Lo que estamos viendo los peruanos es cómo nos hemos entregado ya no a un poder que emana del pueblo, sino que es el Legislativo quien define. Hoy ya no tenemos un poder Ejecutivo, sino un sistema parlamentarista que hace y deshace lo que bien le place”, afirmó.

La autoridad regional señaló que la crisis política no ha terminado y que el país será testigo de una etapa marcada por disputas entre grupos de poder. Incluso, calificó a ciertos sectores como “piratas del poder” que juegan “al ajedrez” para decidir quiénes se mantienen en el control del Estado.

Expectativa sobre el sur

Respecto al nuevo mandatario, Salcedo indicó que, por sus primeras declaraciones, percibe a un presidente que busca el diálogo y que reconoció el abandono histórico del sur. Sin embargo, advirtió que espera que ese mensaje se traduzca en acciones concretas.

“El sur sostiene al país con su riqueza, comenzando por el gas de Camisea, y aun así ha sido postergado por el centralismo durante 200 años”, remarcó.

Una mirada al Cusco

Asimismo, Salcedo exigió el cumplimiento de compromisos pendientes con la región Cusco. Entre ellos la culminación del Hospital Antonio Lorena, la ejecución del aeropuerto de Chinchero, el impulso del Gasoducto Sur Peruano, la vía de evitamiento, las carreteras de cuatro carriles Cusco–Urcos, Poroy y Ancahuasi, así como la implementación de 15 centros de salud en el marco del Plan Mil.

Salcedo también pidió orden y una lucha frontal contra la delincuencia, además de garantizar un proceso electoral limpio y transparente. “Si el presidente no tiene un acto heroico, histórico y toma decisiones firmes como corresponde, lo único que veremos será el cambio de máscara del mismo actor”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que más allá de etiquetas ideológicas, el país necesita liderazgo real y respeto a la investidura presidencial para evitar que la actual coyuntura derive en mayor inestabilidad.