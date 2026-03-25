Sedapal anuncia corte de agua hasta por 15 horas en Lima Este. | Foto: IA

Sedapal anuncia corte de agua hasta por 15 horas en Lima Este. | Foto: IA

Como parte de sus trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, y para asegurar la continuidad del suministro en los hogares de la capital peruana, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del recurso el 26 de marzo desde las 8.00 a. m. en 4 distritos.

La entidad estatal recomendó a los usuarios almacenar agua en recipientes limpios y con tapas para evitar verse afectados por la restricción, ya que el corte y el restablecimiento serán en horario diferenciado.

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¿Qué distritos no contarán con el recurso hídrico?

Según informó la institución, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate y Lurigancho figuran entre las zonas que no contarán con el servicio por 15 horas.

San Juan de Lurigancho – sector 406

Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Zonas:

APV El Sauce,

A. H. Antiguo Cerro Los Sauces,

A. H. El Sauce,

A. H. Virgen de Las Mercedes,

A. H. Pueblo Libre,

A. H. Pueblo Libre Ampliac.,

Cementerio El Sauce,

Asoc. El Sauce II,

Urb. Los Jardines de San Vicente,

P. I. Jardines de Santa Clarita, sector Los Jardines de Celima,

A. H. El Paraíso,

Agru. Las Lomas del Sauce,

Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca.

Cieneguilla

Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Zonas:

C. P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F,

(R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen,

Asoc. Viv. Nueva Esperanza,

A. H. Magda Portal,

C. P. Los Ficus,

Asoc. Viv. La Rinconada),

R-P3: C. P. Tambo Viejo zonas G y E.

Ate

Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Zonas:

A. H. Huaycán Zona T,

Organiz. de Talleres Santa Rosa Renacer de Julio,

Franja Comercial, calles 1, 2, 3, 4, 5 y 6,

Av. Andrés Avelino Cáceres.

Lurigancho

Hora: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.

Zonas:

Urb. El Golf de Huampaní 1ra etapa, condominio Sondor,

Asoc. Los Linderos de Ñaña,

Asoc. Boulevard de Ñaña,

Urb. Sol de Huampaní 5ta etapa,

Urb. Ñaña,

Conjunto Residencial Golf de los Andes I y II,

Asoc. 30 Amigos,

A. H. Alto Perú,

Urb. Pueblo de Gramalote.

Canales de atención:

Si necesitas consultar sobre tus recibos de pago o reportar problemas de alcantarillado o por falta de agua, puedes hacerlo a través del Aquafono (01)3178000. Si no cuentas con el número del suministro, marca la opción asterisco (*) y sigue las indicaciones de la operadora. También puedes comunicarte con Sedapal a través de sus redes sociales, escribiendo al inbox de Facebook o X.

Usuarios pueden comunicarse con Aquafono para realizar consultas sobre cortes de agua. Foto: Sedapal







