¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado
El abastecimiento será restringido desde las 8.00 a.m. hasta las 11.55 p.m. en distintas zonas de la ciudad, como parte de una medida programada.
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Como parte de sus trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, y para asegurar la continuidad del suministro en los hogares de la capital peruana, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la suspensión temporal del recurso el 26 de marzo desde las 8.00 a. m. en 4 distritos.
La entidad estatal recomendó a los usuarios almacenar agua en recipientes limpios y con tapas para evitar verse afectados por la restricción, ya que el corte y el restablecimiento serán en horario diferenciado.
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¿Qué distritos no contarán con el recurso hídrico?
Según informó la institución, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate y Lurigancho figuran entre las zonas que no contarán con el servicio por 15 horas.
San Juan de Lurigancho – sector 406
Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
Zonas:
- APV El Sauce,
- A. H. Antiguo Cerro Los Sauces,
- A. H. El Sauce,
- A. H. Virgen de Las Mercedes,
- A. H. Pueblo Libre,
- A. H. Pueblo Libre Ampliac.,
- Cementerio El Sauce,
- Asoc. El Sauce II,
- Urb. Los Jardines de San Vicente,
- P. I. Jardines de Santa Clarita, sector Los Jardines de Celima,
- A. H. El Paraíso,
- Agru. Las Lomas del Sauce,
- Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca.
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Cieneguilla
Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas:
- C. P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F,
- (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen,
- Asoc. Viv. Nueva Esperanza,
- A. H. Magda Portal,
- C. P. Los Ficus,
- Asoc. Viv. La Rinconada),
- R-P3: C. P. Tambo Viejo zonas G y E.
Ate
Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas:
- A. H. Huaycán Zona T,
- Organiz. de Talleres Santa Rosa Renacer de Julio,
- Franja Comercial, calles 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
- Av. Andrés Avelino Cáceres.
Lurigancho
Hora: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.
Zonas:
- Urb. El Golf de Huampaní 1ra etapa, condominio Sondor,
- Asoc. Los Linderos de Ñaña,
- Asoc. Boulevard de Ñaña,
- Urb. Sol de Huampaní 5ta etapa,
- Urb. Ñaña,
- Conjunto Residencial Golf de los Andes I y II,
- Asoc. 30 Amigos,
- A. H. Alto Perú,
- Urb. Pueblo de Gramalote.
Canales de atención:
Si necesitas consultar sobre tus recibos de pago o reportar problemas de alcantarillado o por falta de agua, puedes hacerlo a través del Aquafono (01)3178000. Si no cuentas con el número del suministro, marca la opción asterisco (*) y sigue las indicaciones de la operadora. También puedes comunicarte con Sedapal a través de sus redes sociales, escribiendo al inbox de Facebook o X.
Usuarios pueden comunicarse con Aquafono para realizar consultas sobre cortes de agua. Foto: Sedapal