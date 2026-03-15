Ciberdelitos: 624 personas fueron condenadas por fraudes ‘online’

Los delitos informáticos son investigados por elo Ministerio Público y la Policía.

Los delitos informáticos son investigados por elo Ministerio Público y la Policía.

“Hola, terrícolas, les saluda ‘Fake’, su mejor amigo”. Esa frase parecía inevitable para cualquier usuario de Instagram o TikTok, donde Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años, se presentaba como “empresario e inversionista” y acumulaba miles de seguidores.

‘Fake’ utilizaba su popularidad para captar compradores de equipos tecnológicos. Los pagos se realizaban mediante depósitos bancarios, pero los dispositivos terminaban inutilizados cuando el vendedor bloqueaba los chips.

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Este caso destapó un sistema de fraude que combinaba redes sociales, bases de datos personales y tarjetas SIM activadas con identidades ajenas.

Hace una semana la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro consiguió su detención para investigarlo por los delitos de suplantación de identidad y estafa agravada en perjuicio de, al menos, 14 personas, en Chosica.

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De acuerdo con las indagaciones fiscales, Fernández utilizaba su cuenta de Tik Tok para ofrecer teléfonos de alta gama a S/ 800. Una vez que recibía los pagos, el investigado no entregaba los dispositivos, y mediante el ‘doxeo’, conseguía datos de sus víctimas para reportar sus celulares como robados y bloquearlos.

Durante la diligencia fiscal de allanamiento, se incautó 48 chips electrónicos, equipos celulares, entre otras evidencias.

Hoy el fraude informático es uno de los mayores puntos ciegos del sistema penal peruano, agravado por la creciente dependencia de plataformas digitales en comunicación, comercio y finanzas.

Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, entre enero y septiembre de 2025 el 68,88 % de las 31.028 denuncias por delitos informáticos correspondieron a fraude informático.

540 sentencias por modalidades

En la actualidad, la información personal se almacena en una gran variedad de lugares: computadoras, teléfonos, dispositivos, etc., lo que hace que terminemos perdiendo el control sobre nuestros datos privados y exponiéndonos a los ataques de delincuentes cibernéticos.

“Los ciberdelincuentes encuentran un terreno cada vez más extenso en el mundo digital para llegar a los usuarios a través de estrategias que les permiten apoderarse de sus datos personales”, explica el fiscal Ángel Gonzales.

De acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelicuencia, del 15 de junio del 2021 al 31 de diciembre del año pasado hubo 540 sentencias obtenidas por las fiscalías especializadas en ese delito.

Así, por fraude informático se registraron 426 casos mientras que, por abuso de mecanismos y dispositivos informáticos hubo 44, y por estafa agravada 25. Asimismo, por suplantación de identidad hubo 20 condenas; por proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, fueron 16 sentencias.

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También por acceso ilícito se registraron 5 casos, por chantaje sexual con material elaborados o modificados por medio digitales o tecnológicos dos casos en el 2025, en tanto que por atentado a la integridad de datos informáticos una asola condena al igual que por interceptación de datos informáticos.

624 delincuentes cibernéticos

En tanto, se registraron 624 personas con sentencias condenatorias (por delito) obtenidas por las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: por fraude informático 493 casos; abuso de mecanismos y dispositivos informáticos 52; estafa agravada 33; suplantación de identidad 20, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos 16.

Personas condenadas

Por acceso ilícito 6; por chanjate sexual con material elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos 2; por atentado a la integridad de datos informáticos 1 y por interceptación de datos informáticos también un caso.

700 mil menores en riesgo

En ese contexto, el X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 advierte sobre la creciente presencia de redes de explotación en el entorno digital, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

El Ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo evidenció que solo en 2024 alrededor de 700 mil menores de edad enfrentaron riesgos sexuales en internet, mientras que se identificaron 1.6 millones de archivos vinculados a pornografía infantil, lo que demuestra cómo las redes criminales están aprovechando cada vez más los espacios digitales para captar y explotar a sus víctimas.

Frente a este escenario, CHS Alternativo plantea la necesidad de fortalecer la respuesta institucional mediante una mayor asignación de recursos, la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N° 30925, que está pendiente desde hace seis años, y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas en la lucha contra este delito.

“El país enfrenta una situación compleja en materia de criminalidad organizada y trata de personas. El informe muestra que existen esfuerzos importantes, pero también brechas que deben atenderse con urgencia. El desafío es consolidar una respuesta integral del Estado que permita prevenir el delito, proteger efectivamente a las víctimas y reducir la impunidad”, afirmó el ex viceministro del Interior y presidente de CHS Alternativo, Ricardo Valdés.

Delito traspasa fronteras

Para el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, la ciberdelincuencia traspasa fronteras y evoluciona a gran velocidad. “Hoy en día, el mundo está más conectado digitalmente que nunca. Los delincuentes se están aprovechando de esta transformación en línea para atacar, a través de sus puntos débiles, las redes, infraestructuras y sistemas informáticos”, dice.

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El phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son solo algunos ejemplos de las actuales ciberamenazas, eso sin contar que continuamente están surgiendo nuevos tipos de ciberdelitos, añade.

Los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y están mejor organizados, como demuestra la velocidad con que explotan las nuevas tecnologías, y el modo en que adaptan sus ataques y cooperan entre sí de forma novedosa.

Los ciberdelitos no conocen fronteras.