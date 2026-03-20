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Sentencian a tres años de prisión suspendida a dos personas por robar S/150 en piqueos y chifles

Los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta y pagar S/250 a la comerciante afectada como reparación civil.

Los acusados intentaron vender los productos robados en el Terminal Pesquero de Tacna.
Los acusados intentaron vender los productos robados en el Terminal Pesquero de Tacna. | Foto: composición LR / Imagen referencial

El 16 de marzo de 2026, Maritza O. V. y Jhonattan O. C. fueron sentenciados a 3 años, 6 meses y 6 días de pena privativa de libertad suspendida, bajo reglas de conducta, por el delito de hurto agravado. El hecho ocurrió dos días antes, cuando una comerciante denunció a los acusados por robarle una canasta con productos valorados en S/150, compuesta por piqueos y chifles, mientras atendía su local en Tacna.

La hija de la víctima desempeñó un papel crucial en la resolución del caso, ya que reconoció los artículos saqueados cuando los sospechosos intentaban venderlos en el Terminal Pesquero. Al confirmar lo sucedido con su madre, rápidamente alertó a la Policía, lo que permitió la detención de los delincuentes en flagrancia, justo en el momento en que trataban de comercializar lo sustraído.

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Sentencia en menos de 48 horas

Gracias a la intervención rápida de los agentes del orden y las pruebas presentadas por la fiscal Jedely Vargas, el proceso judicial avanzó rápidamente. En menos de 48 horas desde la detención, se dictó el veredicto firme, asegurando la justicia sin demoras.

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Además de la pena privativa de libertad suspendida, los sentenciados deberán abonar S/250.00 a la afectada como parte de la reparación civil.

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¿Qué es pena privativa de libertad suspendida?

La pena privativa de libertad suspendida es una modalidad en la que se pospone la ejecución de la prisión bajo ciertas condiciones. Esto implica que la persona sentenciada no ingresa a la cárcel de inmediato, sino que se le otorgan plazos y requisitos específicos, con la posibilidad de eludir el cumplimiento total si respeta las reglas de conducta establecidas.

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