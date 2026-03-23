Tras casi dos años en el cargo, Alberto Villanueva Eslava oficializó su salida definitiva del Indecopi mediante una carta de renuncia presentada el 23 de marzo ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

El ahora expresidente del Consejo Directivo del Indecopi agradeció la confianza durante su gestión y el compromiso con el equilibrio del mercado y la defensa de la propiedad intelectual. “Deseo expresar mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para liderar una institución técnica de vital importancia para el equilibrio del mercado y la protección de los ciudadanos”. Además, detalló que mantuvo como prioridad la autonomía de la entidad. “(...) he priorizado la autonomía técnica y el fortalecimiento institucional de Indecopi”, agregó.

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Como se recuerda, Villanueva Eslava asumió el liderazgo de la institución el 18 de abril de 2024, tras la renuncia de Karin Cáceres Durango, durante el gobierno de Dina Boluarte. Villanueva es abogado de profesión, especialista en derecho corporativo, derecho aéreo y negociación. Además, cuenta con más de 30 años de experiencia en instituciones públicas y privadas.

En la carta Villanueva también señaló que la entrega de cargo se dará en base a las disposiciones vigentes de la Contraloría para asegurar el normal funcionamiento de la entidad.