Tacna: comienza alza de pasajes en el transporte público

Pasaje incrementó en S/0.50 en algunas unidades de Tacna. Foto: Liz Ferrer - La República.

Pasaje incrementó en S/0.50 en algunas unidades de Tacna. Foto: Liz Ferrer - La República.

Otra ciudad del Perú que reporta alza de pasajes. Durante la tarde del jueves 19 de marzo, en Tacna varios buses de transporte público comenzaron a cobrar la tarifa de adulto a S/1.50, incrementando el pasaje en 50 céntimos.

Rutas como la 203, B, 16 y 1 establecieron esa tasa. Los pasajeros se están negando a pagar el monto y como ninguna ruta cuenta con cobradores, simplemente optaban por pagar S/1.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Las empresas de transporte público no emitieron ningún comunicado pues el alza en grupo está prohibida y podría considerarse como una concertación de precios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por ello no todas las rutas han adoptado el incremento, pero se sospecha que ocurrirá en todas las rutas paulatinamente.

Incremento de precio del diésel

Los buses de transporte público usan diésel como combustible y este es el que más ha sufrido alza desde que ocurrió el problema de abastecimiento a causa de una explosión en el ducto de Camisea (Cusco). A la par, se registró un aumento del precio internacional del barril de petróleo.

La mañana del viernes 20 de marzo el grifo Repsol de la avenida Hipólito Unanue vende el diésel a S/24.99 por galón. Esta es la tarifa más alta de este combustible en lo que va del año.