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Joven muere tras ser atropellado en el Cercado de Lima: chofer se dio a la fuga y no lo auxilió

El conductor del vehículo fue identificado como Julio Venero Farfán, quien se entregó recién cinco horas después del accidente. La unidad implicada cuenta con papeletas previas por infracciones de tránsito, según registros del MTC.

Las autoridades investigan las condiciones en que se produjo el hecho.
Las autoridades investigan las condiciones en que se produjo el hecho. | Composición LR / Mabel Alva / La República

Un joven de 27 años falleció la madrugada del sábado 21 de marzo tras ser atropellado en el cruce de Jirón de la Unión y avenida Uruguay, en el Cercado de Lima. La víctima fue identificada como Flavio Laos Arquiño.

De acuerdo con información preliminar y testimonios recogidos por allegados, el hecho se produjo luego de que el joven sostuviera una discusión en las inmediaciones del lugar. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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Cámaras de seguridad registraron los momentos posteriores al impacto. En las imágenes, se observa el cuerpo de la víctima tendido en la vía. Según fuentes policiales, el conductor del vehículo, identificado como Julio Venero Farfán (45), se dio a la fuga sin brindar auxilio.

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Chofer se entregó después

Cinco horas más tarde, el sujeto se presentó en la comisaría de Alfonso Ugarte junto con el vehículo presuntamente implicado. Tras ello, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UNIAT), que realiza las diligencias correspondientes. El caso es investigado bajo la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo.

Según registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el vehículo de placa AZH069 cuenta con papeletas previas por infracciones de tránsito. En tanto, La República pudo conocer que una joven vinculada al entorno de la víctima ya ha brindado su declaración en calidad de testigo.

Infracciones registradas por el vehículo presuntamente implicado.

Infracciones registradas por el vehículo presuntamente implicado.

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