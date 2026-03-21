Comerciantes de Feria El Altiplano en Arequipa exigen mayor presencia policial ante casos de extorsión

Representantes de la Feria El Altiplano, ubicada en el distrito de Miraflores, conversaron con el equipo de La República. Señalaron que el desorden generado fuera del mercado, debido a los ambulantes y personas de conducta inapropiada, fomenta la inseguridad. También se pronunciaron sobre la captura de un par de presuntos extorsionadores colombianos que habrían tenido como víctimas a trabajadores informales, quienes, cansados de entregar dinero bajo amenazas, alertaron a la Policía.

"Pagamos impuestos elevados, pero no vemos al Serenazgo patrullando. Dentro del mercado estamos organizados, contamos con cámaras y nos mantenemos en alerta. El problema está fuera", declaró el presidente de la Asociación de Comerciantes de este centro de abastos.

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De esta forma, los encargados solicitaron una reunión con autoridades distritales para que se priorice la seguridad en los exteriores del establecimiento, especialmente en la calle Elías Aguirre, y se tomen medidas concretas para frenar los actos delictivos, la venta informal y promover controles de identidad.

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La República constató que, a solo unas cuadras, un sábado a plena luz del día, se podía observar la presencia de hombres consumiendo licor, causando molestias a los transeúntes.