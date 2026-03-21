Comerciantes de Feria El Altiplano en Arequipa exigen mayor presencia policial ante casos de extorsión
Comerciantes solicitan mesa de diálogo con alcalde de Miraflores Germán Torres para abordar problemática.
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Representantes de la Feria El Altiplano, ubicada en el distrito de Miraflores, conversaron con el equipo de La República. Señalaron que el desorden generado fuera del mercado, debido a los ambulantes y personas de conducta inapropiada, fomenta la inseguridad. También se pronunciaron sobre la captura de un par de presuntos extorsionadores colombianos que habrían tenido como víctimas a trabajadores informales, quienes, cansados de entregar dinero bajo amenazas, alertaron a la Policía.
"Pagamos impuestos elevados, pero no vemos al Serenazgo patrullando. Dentro del mercado estamos organizados, contamos con cámaras y nos mantenemos en alerta. El problema está fuera", declaró el presidente de la Asociación de Comerciantes de este centro de abastos.
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De esta forma, los encargados solicitaron una reunión con autoridades distritales para que se priorice la seguridad en los exteriores del establecimiento, especialmente en la calle Elías Aguirre, y se tomen medidas concretas para frenar los actos delictivos, la venta informal y promover controles de identidad.
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La República constató que, a solo unas cuadras, un sábado a plena luz del día, se podía observar la presencia de hombres consumiendo licor, causando molestias a los transeúntes.