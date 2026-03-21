Arequipa: detienen a 5 presuntos extorsionadores de “gota a gota” en menos de una semana

Este último viernes 20 de marzo, comerciantes de la feria El Altiplano, distrito Miraflores, ciudad de Arequipa; denunciaron que estaban siendo extorsionados por ciudadanos colombianos, bajo la modalidad del “gota a gota”. Cansados de dar dinero bajo amenazas, alertaron a la Policía.

Así, horas después, agentes de la unidad Halcones realizaron un despliegue motorizado y lograron ubicar a dos sospechosos. Las víctimas los reconocieron al instante y fueron trasladados enmarrocados a una dependencia policial para las investigaciones.

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Los detenidos fueron un varón y una mujer, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los rapaces de Arequipa’. Lejos de arrepentirse, los sospechosos se mostraban relajados y bostezando.

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Otra presunta banda criminal detectada en el mismo distrito

La Policía capturó a más sospechosos esta semana. El domingo 15 de marzo, cayeron otros sospechosos que también fueron señalados por las víctimas. La captura en flagrancia se realizó en el sector de Porvenir, en Miraflores.

Los intervenidos fueron tres sujetos de la presunta banda criminal extorsiva ‘Los Tigres de la Extorsión’. Habrían exigido a su víctima el pago de 10.000 soles para no atentar contra la integridad de él o de su familia.

Los detenidos fueron identificados como Adriel Jardi López Huamani (19), alias ‘Jhef’; Carlos Ayrton Molina Paucar (18) alias ‘Cachín’ y Jonathan Gersy Canazas Torres (32), alias ‘Mayimbú’, sindicado como el cabecilla y quien realizaba las llamadas extorsivas.

Asimismo, la Policía incautó tarjetas bancarias, celulares y otros. El material servirá para investigar si hay más integrantes y bandas del “gota a gota” operando en Arequipa.