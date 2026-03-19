Arequipa: Keiko Fujimori indica que siempre da la cara, pero continúa su campaña a escondidas
La candidata Keiko Fujimori llegó a Corire, Castilla y ni la Municipalidad se enteró de su llegada.
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Tras sus visitas con total hermetismo por las provincias de Puno, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó por tierra a Arequipa e hizo una parada en Corire, Uraca de la provincia de Castilla, donde visitó con escaso número de gente el Valle de Majes y se mostró segura de que ganará las elecciones.
"Contenta de estar en el valle de Majes acompañada de dirigentes de la zona y candidatos... cuando lleguemos a ser gobierno, sacar adelante el proyecto Majes Siguas II... yo me caracterizo por siempre dar la cara", señaló Keiko Fujimori, candidata presidencial, a medios locales.
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Y mientras una página local transmitía en vivo las declaraciones de Keiko, se registraron comentarios negativos hacia la candidata, quienes criticaron su actuar al venir sorpresiva y casi sin aviso público. Se supo también desde la secretaría general que la Municipalidad Uraca Corire no fue informada de alguna actividad de la candidata.
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Por último, la lideresa de Fuerza Popular indicó que confía en los candidatos a diputados y senadores, los mismos que trabajaron con su padre Alberto Fujimori. "Tenemos un gran equipo...que tiene experiencia y trabajaron al lado de mi padre con honesta convicción", finalizó Fujimori desde Arequipa.
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Keiko Fujimori llegó a Arequipa a escondidas. Foto: Difusión