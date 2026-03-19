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Trujillo: usuarios de transporte público reportan alza de pasajes

Tarifa aumentó en un 15% y pasajeros mostraron su preocupación. El GLP cuesta más de S/11 en grifos.

Alza del pasaje urbano afecta a diferentes ciudades. Foto: Sergio Verde - La República.
Alza del pasaje urbano afecta a diferentes ciudades. Foto: Sergio Verde - La República.

La problemática del desabastecimiento y el alza en los precios de combustibles continúa afectando a diversas regiones del país. Trujillo no ha sido la excepción. Los usuarios del transporte público reportan un incremento en las tarifas de los pasajes, generando malestar y preocupación entre los pasajeros.

Según testimonios de algunos ciudadanos, varias unidades de transporte como los colectivos de la empresa Gran Chimú que cubren la ruta El Porvenir – Trujillo, han elevado sus tarifas en aproximadamente un 15% en los últimos días.

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“Antes pagaba 2.50 por un recorrido, pero ahora el pasaje ha subido a 3 soles o incluso a 3.50 en algunos casos. Es difícil para las familias, especialmente para quienes usan el transporte todos los días”, expresó una madre de familia.

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Transportistas dicen no pueden mantener precios

Por su parte, los transportistas mencionan que este aumento responde, en gran medida, a la escasez de combustible y a sus altos costos. Argumentan que no pueden mantener los precios anteriores sin incurrir en pérdidas y que, además, deben formar largas colas para abastecer sus herramientas de trabajo con GLP.

“Nosotros tenemos que buscar de grifo en grifo cual es el GLP más barato. Muchas veces tenemos que madrugar para conseguir GLP. Esperemos que el Estado dé una solución para que así los pasajes también puedan bajar”, dijo un conductor de la empresa 'Gran Chimú'.

Empresas emiten comunicado ante alza de pasajes

Otras de las empresas de transporte público que incrementó su tarifa en los pasajes es la de Huanchaco, que cubre la ruta de Huanchaco a Trujillo. A través de un comunicado, informó a sus pasajeros acerca de la causa principal del incremento: el aumento en el precio del combustible.

“Informamos a nuestros usuarios que, debido al reciente incremento en el precio del combustible, nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste en la tarifa del pasaje”, dice parte del comunicado.

Cabe recordar que el precio del GLP para hoy, jueves 19 de marzo, cuesta entre S/11 a S/14 en varias estaciones de la ciudad.

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