Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Midagri

Felipe Meza Millán juró este martes como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y asumirá funciones al frente del sector en el gobierno del presidente José María Balcázar.

La ceremonia de juramentación se realiza en Palacio de Gobierno y es encabezada por el mandatario, quien tomó el juramento de ley al nuevo integrante del Consejo de Ministros.

Meza se desempeñó previamente como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cargo desde el cual estuvo vinculado a la gestión administrativa y técnica del sector. Su designación forma parte de los recientes cambios en el gabinete ministerial dispuestos por el Ejecutivo.