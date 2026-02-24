HOYSuscripcion LR Focus

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Midagri

Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Felipe Meza jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
Felipe Meza jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Felipe Meza Millán juró este martes como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y asumirá funciones al frente del sector en el gobierno del presidente José María Balcázar.

La ceremonia de juramentación se realiza en Palacio de Gobierno y es encabezada por el mandatario, quien tomó el juramento de ley al nuevo integrante del Consejo de Ministros.

JURAMENTACIÓN DE MINISTROS: HERNANDO DE SOTO Y ROSA MARÍA CIFUENTES EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

lr.pe

Meza se desempeñó previamente como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cargo desde el cual estuvo vinculado a la gestión administrativa y técnica del sector. Su designación forma parte de los recientes cambios en el gabinete ministerial dispuestos por el Ejecutivo.

