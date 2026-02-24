Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Midagri
Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Felipe Meza Millán juró este martes como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y asumirá funciones al frente del sector en el gobierno del presidente José María Balcázar.
La ceremonia de juramentación se realiza en Palacio de Gobierno y es encabezada por el mandatario, quien tomó el juramento de ley al nuevo integrante del Consejo de Ministros.
Meza se desempeñó previamente como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cargo desde el cual estuvo vinculado a la gestión administrativa y técnica del sector. Su designación forma parte de los recientes cambios en el gabinete ministerial dispuestos por el Ejecutivo.