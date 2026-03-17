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Detienen a policía acusado de exigir actos sexuales y dinero a cambio de retirar denuncia por violencia

La intervención, realizada por el Ministerio Público, involucró a Aldo Gómez, de 25 años, durante su labor en la comisaría de Barranca. Se indaga el delito de cohecho pasivo.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido por exigir actos sexuales y dinero a una mujer a cambio de retirar una denuncia por violencia psicológica.
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido por exigir actos sexuales y dinero a una mujer a cambio de retirar una denuncia por violencia psicológica. | Composición LR

Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido tras ser acusado de exigir actos sexuales y dinero a una mujer a cambio de retirar una denuncia por violencia psicológica contra su pareja.

La intervención estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, que logró la detención preliminar del agente en flagrancia.

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¿Qué habría ocurrido?

El investigado fue identificado como Aldo Gómez (25), suboficial de tercera que se desempeñaba como instructor en la sección de Familia de la comisaría de Barranca. La captura se realizó en la sede de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus).

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Según la denuncia, el efectivo habría aprovechado su posición en un área encargada de atender casos de violencia familiar para someter a la víctima a una situación de coerción, exigiéndole mantener relaciones sexuales y el pago de S/400. El caso evidencia una presunta revictimización y uso indebido del poder.

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Seguirá detenido

Tras su detención, el agente fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca, donde permanece mientras continúan las diligencias.

El Ministerio Público investiga el caso como presunto delito de cohecho pasivo. El caso cuestiona nuevamente la respuesta institucional frente a mujeres que buscan protección ante situaciones de abuso.

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