Balean 8 veces a contador cuando llevaba a clases a su hija en San Juan de Miraflores

El padre de familia fue trasladado a un nosocomio, donde su pronóstico es reservado | Composición LR | Difusión

El padre de familia fue trasladado a un nosocomio, donde su pronóstico es reservado | Composición LR | Difusión

Un padre de familia, quien laboraba realizando auditorías a diferentes empresas, se disponía a llevar a clases a su hija a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes dispararon hasta en 8 ocasiones contra el parabrisas del auto. El ataque se registró durante la mañana del viernes 18 de marzo en San Juan de Miraflores.

El hombre recibió al menos dos impacto de bala, mientras que la estudiante, quien estaba en la parte posterior del vehículo, resultó ilesa. Las imágenes del ataque fueron captadas por los vecinos, quienes le brindaron los primeros auxilios a la víctima.

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Víctima en estado grave tras ataque

Uno de los residentes del lugar acudió con su taxi para trasladar al hombre herido al área de Traumashock en el Hospital María Auxiliadora, donde permanece con pronóstico reservado. Asimismo, sostuvo que la adolescente se encuentra preocupada por el estado de su padre.

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Por su parte, los criminales fueron captados por las cámaras de seguridad. Ellos se dieron a la fuga a bordo de una moto lineal. La Policía y peritos de criminalística analizan las imágenes para identificar a los responsables.

Carta extorsiva

Según la información policial, los delincuentes implicados en el ataque dejaron una carta extorsiva en la vivienda del contador luego de acribillarlo. “Los de puente alipio no pagan su deuda. Atentamente, los colochos”, reportó Latina.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, se registró un total de 383 denuncias por homicidio entre enero y febrero del 2026 a nivel nacional. Asimismo, el Sistema de Información de Defunciones contabilizó 181 asesinatos solo en Lima durante el mismo lapso del presente año.

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