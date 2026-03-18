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Judicialidad

Segunda Sala de Apelaciones condena a 35 años de cárcel a abusador de menor

Víctima era sometida por dueño de bodega, Efraín Meza Salazar.

La sala modificó una sentencia inicial de cadena perpetua. Fuente: Pexels.
La sala modificó una sentencia inicial de cadena perpetua. Fuente: Pexels.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso una condena de 35 años de pena efectiva a Efraín Alberto Meza Salazar, por haber abusado sexualmente de una menor de 13 años de edad, quien fue sometida a constantes abusos desde el año 2018.

Los jueces superiores, Celis Mendoza Ayma y David Mendiguri Peralta, por mayoría, reformaron la sentencia de cadena perpetua impuesta por el colegiado de primera instancia especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.

En tanto, el juez Carlos Luna Regal emitió su voto confirmando la decisión del colegiado especializado.

La menor de edad acudía a la tienda que tenía Efraín Meza por la zona de Puerta Verde por encargo de sus abuelos que trabajaban en la plataforma Andrés Avelino Cáceres para cobrarle la cuota de un juego de redondilla en el cual participaba; aprovechando que la víctima se encontraba desprotegida, la forzaba a entrar al baño de su establecimiento donde abusaba sexualmente de ella, actos que se repitieron durante varios años consecutivamente.

La sala de revisión dispuso al juzgado de origen disponer la orden de captura inmediata del sentenciado.

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