Colegio en VMT empieza clases con muro colapsado hace meses sin reparación alguna

Padres de familia denuncian que un colegio ubicado en Villa María del Triunfo se encuentra en malas condiciones, lo que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Padres de familia denuncian que un colegio ubicado en Villa María del Triunfo se encuentra en malas condiciones, lo que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Padres de familia han expresado su preocupación por la seguridad de los escolares en un colegio de Villa María del Triunfo, luego de que los estudiantes retomaran clases pese a que el cerco perimétrico continúa dañado tras un derrumbe ocurrido hace varios meses. Este hecho ha generado alarma, ya que tras el inicio del año escolar, la infraestructura afectada no ha sido reparada, lo que representaría un riesgo para la integridad de los alumnos.

El reclamo de los progenitores por el mal estado de la institución educativa

La preocupación crece entre los padres de familia de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, quienes alertan sobre el peligro que representa el mal estado del muro perimetral de la escuela. Según un reportaje de Panamericana TV, denunciaron que la estructura presenta rajaduras y podría colapsar en cualquier momento.

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Los tutores legales señalan que, pese a los reiterados reclamos realizados a las autoridades para la reconstrucción del cerco, hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta. Esta situación ha generado alarma, especialmente tras el inicio del año escolar, ya que los estudiantes acuden diariamente a clases en condiciones que consideran inseguras.

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Además, alertaron que el área donde el muro ya se derrumbó ha sido cubierta únicamente con un mantón de gran tamaño, lo que deja expuesta a la institución. “Cualquier persona de mal vivir o un delincuente puede ingresar fácilmente”, indicaron, al advertir que no existe una barrera real que garantice la seguridad de los menores.

¿Qué tipo de acciones han realizado los padres de familia?

Ante la falta de acciones, algunos padres de familia han intentado reforzar la zona colocando bolsas de arena y ladrillos con sus propios recursos. Sin embargo, reconocen que estas medidas son insuficientes y temporales frente al riesgo que persiste.

Los familiares de los niños exigen una intervención inmediata de las autoridades competentes para evitar una posible tragedia. Advierten que decenas de estudiantes continúan expuestos a un peligro latente mientras no se ejecute una solución definitiva.