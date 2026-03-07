Caen ‘Los Piratas’, brazo armado de ‘Los Hijos de Dios’ que extorsionan a transportistas

En medio de un fuerte operativo ejecutado en el distrito limeño de San Martín de Porres, miembros de la División de Investigación de Extorsiones, capturaron a ocho presuntos integrantes de la banda delictiva ‘Los Piratas’, considerada el brazo armado de Los Hijos de Dios, una de las facciones de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

De acuerdo con las autoridades, estos sujetos eran intensamente buscados por el delito de extorsión. Además, eran investigados por homicidio, tenencia de armas y asociación para delinquir.

Las investigaciones determinaron que habían sido designados por Los Hijos de Dios para liderar acciones con explosivos y tener el control territorial en una parte del cono norte de Lima.

Vecinos de San Martín de Porres, testigos de sus atrocidades, ya habían reportado a la Policía que la empresa de transporte ETNOLSA era amenazada por estos delincuentes extranjeros, generando temor entre trabajadores y los usuarios.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, dijo que el operativo contra la criminalidad por el estado de emergencia permitió capturar a la banda criminal Los Piratas, dedicados a perpetrar extorsiones en agravio de empresas de transporte en Lina Norte y Centro de Lima.

La operación ejecutada a las 3.20 de la madrugada de este sábado 7 de marzo y que contó con el apoyo del personal de los grupos Grecco y Dinoes se realizó en la Mza. I, lote 05 de la Asociación Tres Horizontes, San Martín de Porres.

La Policía informó que los detenidos son: Yorgelis Eyleen Revette Rivas (22), Dennys Revillas Velazco (27), Alexander Castillo Anizales (39), Jefferson Espinoza Rodríguez (33), Yiré Hernández Velásquez (25), Luis Gonzales Guranes (36), –control de identidad– Daviangils Martínez Medina (21) y Deyanniska Ortega Bencon (22).

A ellos se les incautó diez teléfonos celulares, un explosivo y dos armas de fuego.

Revoredo informó que el 14 de mayo del 2025 un empresario de transporte denunció que era víctima de extorsión mediante mensajes y videos remitidos por WhatsApp, en los que se observan imágenes de armas de fuego y se consignan datos personales de la víctima.

“Lo amenazaban directamente, a él y a los trabajadores de la empresa ETNOLSA, exigiéndoles dinero”, explicó el oficial.