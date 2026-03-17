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Estudiantes de Pucallpa inician año escolar cruzando el colegio en botes tras inundación por la crecida del río Ucayali

Menores están expuestos a caídas y afectaciones a su salud, por lo que se requiere intervención en el drenaje y medidas de protección de la escuela.

Escolares del colegio Santa Martha en Pucallpa enfrentan dificultades.
Escolares del colegio Santa Martha en Pucallpa enfrentan dificultades. | Foto: composición LR/América TV

Estudiantes del colegio Santa Martha, en Pucallpa, tuvieron dificultades para iniciar el año escolar 2026 debido al desborde del río Ucayali. Los niños debieron usar lanchas debido a la inundación del plantel educativo. Videos muestran que el patio principal prácticamente se ha convertido en una laguna.

A pesar de ello, escolares y docentes acudieron para cumplir con el calendario académico oficial establecido por el Ministerio de Educación. Utilizaron pequeñas embarcaciones a fin de evitar que sus uniformes y materiales escolares resultaran afectados.

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Asimismo, los progenitores cargaron a sus hijos para poder transitar por las zonas inundadas. Incluso, una mujer intentó cruzar, pero cayó al agua, lo que generó preocupación. También se registraron situaciones en las que profesores trasladan materiales didácticos y libros hacia ambientes que aún permanecen secos.

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Al respecto, la directora del nivel inicial comentó que se está buscando otros espacios externos y que se priorizará a los grupos más vulnerables.

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En tanto, apoderados expresaron su deseo de que continúen las actividades lectivas y exhortaron a las autoridades educativas a que brinden algún tipo de solución.

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