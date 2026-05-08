¿Viajas en Metro? Conoce los nuevos horarios de la Línea 1 que rigen todo mayo, según la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao actualizó los horarios de la Línea 1 del Metro de Lima, recomendando a los usuarios planificar sus viajes para evitar contratiempos. | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao actualizó los horarios de la Línea 1 del Metro de Lima, recomendando a los usuarios planificar sus viajes para evitar contratiempos. | Difusión

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó los horarios actualizados de mayo para la Línea 1 del Metro de Lima e instó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos.

La entidad recomendó a los pasajeros revisar los horarios antes de movilizarse y tomar previsiones, especialmente durante las horas de mayor demanda en Lima Metropolitana.

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Nuevos horarios de la Línea 1 para mayo

VES: rutas del tren eléctrico

Según el cronograma difundido por la ATU, de lunes a viernes los trenes operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m. con frecuencias que van desde los 3 hasta los 10 minutos, dependiendo de la franja horaria y el sentido del recorrido entre Bayóvar y Villa El Salvador.

En sentido Villa El Salvador–Bayóvar, los intervalos más cortos serán de 3 minutos entre las 6:30 a. m. y 8:51 a. m., así como entre las 4:34 p. m. y las 8:31 p. m.

Horarios de la Línea 1 de Villa El Salvador a Bayóvar.

Por su parte, en el trayecto Bayóvar–Villa El Salvador, la frecuencia mínima de 3 minutos se aplicará entre las 6:06 a. m. y las 9:18 a. m., además del horario comprendido entre las 4:49 p. m. y las 8:31 p. m.

Horarios de la Línea 1 de Bayóvar a Villa El Salvador.

Línea 1: frecuencia de los trenes, según ATU

Para los sábados, la Línea 1 tendrá frecuencias de entre 3.5 y 10 minutos y realizará un total de 470 viajes durante toda la jornada.

Horarios de la Línea 1 para los sábados.

En tanto, los domingos el tiempo de espera variará entre 6.5 y 12 minutos, con 254 recorridos programados hasta las 10:00 p. m.

Horarios de la Línea 1 para los domingos.

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