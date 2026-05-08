HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Piero Corvetto en vivo: responde tras denuncia de "fraude" de López Aliaga | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

¿Viajas en Metro? Conoce los nuevos horarios de la Línea 1 que rigen todo mayo, según la ATU

El tren eléctrico conecta varios distritos de Lima Metropolitana y miles de ciudadanos lo usan a diario. Revisa las actualizaciones.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao actualizó los horarios de la Línea 1 del Metro de Lima, recomendando a los usuarios planificar sus viajes para evitar contratiempos.
La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao actualizó los horarios de la Línea 1 del Metro de Lima, recomendando a los usuarios planificar sus viajes para evitar contratiempos. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó los horarios actualizados de mayo para la Línea 1 del Metro de Lima e instó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos.

La entidad recomendó a los pasajeros revisar los horarios antes de movilizarse y tomar previsiones, especialmente durante las horas de mayor demanda en Lima Metropolitana.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA
Línea 1

Nuevos horarios de la Línea 1 para mayo

PUEDES VER: La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

lr.pe

VES: rutas del tren eléctrico

Según el cronograma difundido por la ATU, de lunes a viernes los trenes operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m. con frecuencias que van desde los 3 hasta los 10 minutos, dependiendo de la franja horaria y el sentido del recorrido entre Bayóvar y Villa El Salvador.

En sentido Villa El Salvador–Bayóvar, los intervalos más cortos serán de 3 minutos entre las 6:30 a. m. y 8:51 a. m., así como entre las 4:34 p. m. y las 8:31 p. m.

Línea 1

Horarios de la Línea 1 de Villa El Salvador a Bayóvar.

Por su parte, en el trayecto Bayóvar–Villa El Salvador, la frecuencia mínima de 3 minutos se aplicará entre las 6:06 a. m. y las 9:18 a. m., además del horario comprendido entre las 4:49 p. m. y las 8:31 p. m.

Línea 1

Horarios de la Línea 1 de Bayóvar a Villa El Salvador.

PUEDES VER: Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

lr.pe

Línea 1: frecuencia de los trenes, según ATU

Para los sábados, la Línea 1 tendrá frecuencias de entre 3.5 y 10 minutos y realizará un total de 470 viajes durante toda la jornada.

Línea 1

Horarios de la Línea 1 para los sábados.

En tanto, los domingos el tiempo de espera variará entre 6.5 y 12 minutos, con 254 recorridos programados hasta las 10:00 p. m.

Línea 1

Horarios de la Línea 1 para los domingos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué pasará con la ruta del Metropolitano tras el accidente en la Vía Expresa? Esto dijo la ATU

¿Qué pasará con la ruta del Metropolitano tras el accidente en la Vía Expresa? Esto dijo la ATU

LEER MÁS
¿Eres taxista en Lima? Ahorra más de S/ 500 en mantenimiento y brevete este 6 de mayo

¿Eres taxista en Lima? Ahorra más de S/ 500 en mantenimiento y brevete este 6 de mayo

LEER MÁS
Metropolitano, Línea 1, Línea 2 y corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de mayo: conoce los detalles confirmados por la ATU

Metropolitano, Línea 1, Línea 2 y corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de mayo: conoce los detalles confirmados por la ATU

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025