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Sociedad

Trabajador de lavandería en Ate es asesinado a balazos: investigan posible caso de extorsión

La víctima recibió varios disparos y había sufrido amenazas previas en el lugar donde trabajaba, lo que podría vincular el hecho con un intento de extorsión. La Policía investiga a fondo el caso.

La víctima, identificada como Yorbis Gabriel Ferrer Gonzales, trabajaba en una lavandería.
La víctima, identificada como Yorbis Gabriel Ferrer Gonzales, trabajaba en una lavandería. | Foto: Francisco Erazo
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Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del 1 de mayo en la avenida Marginal, en el distrito de Ate Vitarte, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional. El crimen ocurrió alrededor de las 2:40 p.m., cuando agentes de la comisaría de Salamanca acudieron al lugar tras recibir una alerta por disparos en la zona.

Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como Yorbis Gabriel Ferrer Gonzales, un trabajador de lavandería extranjera. De acuerdo con versiones preliminares, el ataque habría ocurrido en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

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Crimen ocurrió en plena vía pública en Ate durante la tarde del 1 de mayo

El hecho se registró en una zona transitada del distrito, lo que provocó la rápida reacción de residentes cercanos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Testigos indicaron que, tras el ataque, se vivieron momentos de tensión y temor entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Cámaras de seguridad instaladas en la zona no lograron captar el instante exacto del crimen; sin embargo, registraron momentos posteriores en los que se observa a vecinos gritando y reaccionando ante lo ocurrido. La Policía acordonó el área para iniciar las diligencias correspondientes.

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Víctima habría recibido varios disparos y presentaba antecedentes de amenazas

Según testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría recibido al menos tres impactos de bala. Asimismo, vecinos señalaron que el establecimiento donde trabajaba ya habría sido blanco de amenazas previas, lo que abre la posibilidad de un presunto caso vinculado a extorsión.

El caso quedó a cargo del personal policial de la comisaría de Salamanca, que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre los autores del crimen.

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