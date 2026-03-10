La UNMSM brindó su reciente examen de admisión 2026-II el pasado fin de semana. | Foto: composición LR

La UNMSM brindó su reciente examen de admisión 2026-II el pasado fin de semana. | Foto: composición LR

El examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizado el 7 y 8 de marzo, dejó un resultado poco común: dos carreras registraron el ingreso del 100% de sus postulantes. Esto significa que todos los aspirantes que se presentaron a esas especialidades obtuvieron una vacante tras rendir la prueba organizada por la Oficina Central de Admisión, en la que se ofrecieron más de 30 disciplinas profesionales.

Cabe mencionar que el proceso de admisión inició su primera etapa, correspondiente a las áreas de Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud e Ingenierías. Aún falta la evaluación para los postulantes que buscan ingresar a los programas académicos del área de Ciencias de la Salud, incluida Medicina Humana, de la Decana de América.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿En qué carreras todos los postulantes lograron su vacante en la UNMSM?

Según los resultados publicados en el portal oficial de San Marcos, las dos especialidades en las que todos los jóvenes que rindieron el examen obtuvieron una vacante son Auditoría Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas. Es importante señalar que estas cifras pertenecen a la sede de la UNMSM ubicada en San Juan de Lurigancho.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Para cada especialidad se ofrecieron 12 y 17 plazas estudiantiles, respectivamente. En el caso de Auditoría, el postulante que ocupó el primer lugar alcanzó un puntaje de 882,5, mientras que en la otra carrera el primer puesto registró 914,625 puntos, según el listado difundido por la universidad.

Presupuesto y Finanzas Públicas es una de las carreras de la UNMSM en las que todos sus estudiantes lograron una vacante.

¿Cuáles son las próximas fechas para el examen de admisión de la UNMSM?

El proceso de admisión 2026-II aún no culmina. Las próximas fechas del examen están programadas para el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, jornadas destinadas a las áreas de Ciencias de la Salud y Medicina Humana, respectivamente.