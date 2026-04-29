Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 3 de Copa Sudamericana

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO juegan este miércoles 29 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El ‘Papá’ afrontará un nuevo duelo en la presente competición internacional. Cienciano llega invicto, luego de haber empatado de visita 1-1 ante Juventud en la primera fecha y tras su triunfo por 2-0 a Puerto Cabello en la jornada pasada. Por el lado de Atlético Mineiro, el elenco brasileño tiene tres puntos hasta el momento, producto de apenas una victoria en dos encuentros.

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro?

Los equipos de Cienciano y Atlético Mineiro se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 30/04)

¿Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro?

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Cienciano vs Atlético Mineiro

Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés.

Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez; Souza, Hohberg, Robles, Barreto, Martinich; Bandiera y Garcés. Atlético Mineiro: Everson; Franco, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Bernard, Pérez, Reinier; Cuello, Victor Hugo y Cassierra.

Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Atlético Mineiro.

Betsson: gana Cienciano (2,08), empate (3,05), gana Atlético Mineiro (3,70)

Betano: gana Cienciano (2,10), empate (3,15), gana Atlético Mineiro (3,90)

Bet365: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Atlético Mineiro (3,50)

1XBet: gana Cienciano (2,08), empate (3,13), gana Atlético Mineiro (3,67)

Coolbet: gana Cienciano (2,15), empate (3,25), gana Atlético Mineiro (3,60)

Doradobet: gana Cienciano (2,25), empate (3,10), gana Atlético Mineiro (3,60).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Atlético Mineiro?

Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Cienciano

UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26

Los Chankas 1 -0 Cienciano | 23.04.26

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-1 Moquegua | 19.04.26 Cienciano 2 -0 Puerto Cabello | 16.04.26

-0 Puerto Cabello | 16.04.26 Juventud 1-1 Cienciano | 9.04.26

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