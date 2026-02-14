HOYSuscripcion LR Focus

Terapeuta es denunciado por agredir a niña de seis años durante sesión en centro psicológico infantil de Los Olivos

La municipalidad de Los Olivos inspeccionó el local y descubrió que no contaba con la autorización necesaria. El centro separó al acusado y se iniciaron investigaciones internas.

Reportan una agresión dentro de centro infantil en Los Olivos. Foto: composición LR
Una grabación realizada por un vecino generó conmoción en el distrito de Los Olivos. En las imágenes se observa a una menor de seis años siendo maltratada dentro del centro terapéutico infantil Artikids, ubicado en la calle Los Jazmines, a la altura de la avenida Próceres de Huandoy. La pequeña acudía a ese establecimiento para recibir tratamiento especializado.

El material muestra a Paúl Stuart Cueva Alvites, de 32 años, vestido con uniforme celeste, mientras jalonea y empuja a la paciente, quien presenta una condición especial.

Madre presentó denuncia tras conocer el contenido del video

Según el testimonio de la madre, su hija asistía desde hacía cuatro meses a sesiones de terapia ocupacional y psicológica, programadas dos veces por semana. La mujer relató que tomó conocimiento de lo sucedido cuando una persona cercana le enseñó las imágenes.

Tras ello, acudió de inmediato al local para exigir explicaciones. Sin embargo, aseguró que inicialmente no recibió información clara sobre lo ocurrido ni sobre la identidad del responsable. Posteriormente, presentó la denuncia en la comisaría Laura Caller.

Municipalidad detecta que local no tenía autorización especializada

Por su parte, personal de fiscalización y de la Gerencia de Salud de la Municipalidad de Los Olivos acudió al inmueble para realizar las inspecciones correspondientes, aunque encontraron el establecimiento cerrado. Autoridades ediles informaron que el negocio contaba con licencia como consultorio médico, pero no con autorización para brindar terapias especializadas dirigidas a niños con necesidades particulares, situación que podría derivar en sanciones administrativas.

Centro separa a terapeuta e inicia investigaciones internas

Poco después de conocerse el hecho y hacerce pùblico, la institución publicó un comunicado en redes sociales donde señaló que tomó conocimiento de un “incidente lamentable” durante una sesión. Indicó que separó de su equipo al profesional involucrado, inició investigaciones internas y presentó la denuncia respectiva en respaldo a la familia.

En un segundo pronunciamiento, la entidad reconoció que la reacción inicial no fue la adecuada y sostuvo que la primera información difundida no reflejaba con precisión lo sucedido. Asimismo, informó que la administradora acudió a la sede policial para formalizar la denuncia y brindar apoyo a los padres, además de implementar progresivamente cámaras en los consultorios para supervisar actividades.

El caso continúa en investigación mientras los familiares exigen justicia y mayores controles a establecimientos que ofrecen atención especializada a menores en la jurisdicción.

