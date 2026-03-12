Los Desa y Los Mexicanos están detrás de las extorsiones a conductores

Michael Hurtado Serna, conductor de la empresa de transportes Santa Catalina fue asesinado a balazos mientras manejaba un ómnibus, en Villa El Salvador. Un sicario le disparó reiteradas veces, cerca del paradero de inicio de la ruta A. Acababa de cumplir 44 años y estaba próximo a casarse con la madre de sus dos hijos.

José Quispe, dirigente de esa empresa, rompió en llanto al recordar a su compañero asesinado.

“Solamente pedimos justicia para nuestro compañero Michael, estamos juntos por nuestro compañero. Solamente voy a pedir para sus hijos, al Estado, que sean humanos. Al Ministerio del Interior, al presidente de la República, las garantías para seguir el día a día”, manifestó.

Explicó que hace una semana, junto a otros dirigentes, se reunieron con el presidente José María Balcázar.

“No sentí una garantía ni una confianza... ni siquiera nos saludó cuando llegamos a Palacio, no nos saludó, pasó por un costado, se sentó... Todos los dirigentes nos hemos sentido marginados, no sentimos el apoyo, no nos dio ni la mano. Nos sentimos decepcionados, humillados. Yo me sentí decepcionado, esa es la situación del Estado, del Congreso”, acotó.

ALARMANTE CIFRA DE VÍCTIMAS

Otros seis choferes de servicio público ya habían sido victimados entre enero y febrero de este año, desatando en los últimos días una ola de manifestaciones por parte del gremio, que ha venido denunciando extorsiones y amenazas.

La muerte de estos transportistas destapó, una vez más, una grave situación de inseguridad que están viviendo los conductores formales e informales en Lima Metropolitana y el Callao donde, solo entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, se cometieron 125 atentados vinculados a actos de extorsión en el transporte público que dejaron 169 víctimas, entre ellos 93 fallecidos y 76 lesionados.

De agosto a diciembre del 2024 fueron victimados 18 personas y 13 terminaron lesionados, mientras que, en el 2025, de enero a diciembre, se registraron 75 fallecidos y 63 lesionados.

Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, del total de víctimas, 114 eran choferes, 38 pasajeros y 7 cobradores. El resto eran jaladores, acompañante, mecánico, vendedor, un gerente y un transeúnte.

Las autoridades policiales y de la fiscalía han activado desde entonces los protocolos de investigación para esclarecer los móviles que rodean estos asesinatos y capturar a los responsables.

Decenas de conductores han asegurado que en los últimos meses han recibido amenazas directas y mensajes intimidatorios para pagar sumas de dinero. Además, relatan episodios en los que hombres armados detienen vehículos, exigen pagos y advierten represalias.

VEINTE BANDAS GOLPEADAS

Los Desa y Los Mexicanos son dos de los grupos que están detrás de estos mensajes extorsivos hacia el gremio transportador.

Es importante indicar que se ha logrado desarticular distintas organizaciones criminales de estos y otros grupos delincuenciales, que amedrentaban a los transportistas, asegura el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Explicó que fueron al menor 20 bandas de extorsionadores las que fueron golpeadas entre ellos Los Turrys del Norte, Los Chukys de Manchay, Los Murci de Ventanilla, Los Feroces de Lima, Los Deza del Cono Norte, Los Injertos del Rímac, Los Elegantes de Chorrillos, La Batería del Loco Randy, Los Gallegos, Los Gatilleros del Rímac, Los Alarakos de San Martín, Los Salsas, Los Feroces, El Tren, Clan del Norte de los Desa y Los Deza.

Sin embargo, aparte de los Desa y Los Mexicanos se habrían reagrupado e incluso formado alianzas entre delincuentes peruanos y venezolanos para seguir atentando contra los choferes que se niegan a pagar 20 soles diarios por unidad.

Entre tanto, los transportistas han salido a las calles en los últimos días para exigir mejores condiciones de seguridad en sus entornos, mientras las autoridades han anunciado mesas de seguridad y de diálogo con los líderes de las protestas para establecer acuerdos.

REUNIÓN CON GREMIOS

En efecto, autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional sostuvieron anoche una reunión de trabajo con representantes del transporte urbano, para escuchar sus planteamientos frente a la problemática de violencia y extorsión que afecta a ese sector.

El viceministro de Seguridad Pública, José Zapata Morante y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, entre otros oficiales generales, escucharon a los dirigentes que expusieron su preocupación por los hechos de violencia que vienen impactando a conductores, empresas y usuarios del servicio.

Ellos llevaron propuestas sobre la necesidad de reforzar las acciones del Estado frente a la criminalidad.

José Zapata señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad constituye una herramienta de gestión orientada a fortalecer la respuesta del Estado, mejorar la articulación institucional y consolidar acciones frente a las organizaciones criminales.

En tanto, Arriola reafirmó el compromiso de la institución de continuar intensificando las labores de investigación e inteligencia para enfrentar a las bandas criminales que amenazan la tranquilidad de la ciudadanía.